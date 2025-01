L’IIS «L. Costanzo» ha aperto le porte ad un evento molto particolare. Stavolta, però non quelle della sede principale di Decollatura (liceo ndr), bensì quelle della scuola agraria di località Savutano a Lamezia Terme che ha ospitato, nei locali della palestra, la X Mostra Intersociale di Avicoli e Colombi ornamentali organizzata dall’As.c.av. – Associazione Calabrese Avicoltori – Allevatori di Avicoli-Colombi. La collaborazione tra il polo scolastico del Reventino e l’affermata realtà sorta 16 anni orsono nella città della Piana, ha valorizzato e impreziosito, ulteriormente, le già corpose attività svolte sotto la sapiente guida della dirigente, Maria Francesca Amendola e del dsga, Giuseppe Ferrise.

Proprio la Amendola ha inaugurato la coloratissima e rumorosissima esposizione di pennuti con il taglio ufficiale del nastro, sottolineando l’importanza “di aver coinvolto i ragazzi in questo progetto, sempre più protagonisti nel tessuto sociale della città e nelle attività anche di grande valore come quella che si svolge in questi giorni qui a Lamezia e che riguardano il loro corso di studi e la loro formazione”.

Presente anche il Dsga Ferrise e, in rappresentanza delle istituzioni, il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro che ha affermato: “Non potevo mancare a questo appuntamento che quest’anno, in occasione del suo decimo e importantissimo anno di realizzazione, ha visto coinvolta anche la scuola agraria e ha rafforzato la sinergia già in essere con gli istituti del territorio”.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, in particolare il presidente dell’As.c.av., Giovanni Mastrandrea e il deus ex machina, Franco Gigliotti. “Siamo orgogliosi – hanno dichiarato – di aver organizzato insieme all’IIS Costanzo questa decima mostra. Arrivare al decimo anno non è mai facile, soprattutto per una manifestazione che si basa esclusivamente sull’attività di volontariato di tanti appassionati allevatori che spendono una buona parte del loro tempo a curare nei minimi dettagli tutta la macchina organizzativa a cominciare dall’accoglienza dei vari allevatori e dei loro esemplari di galline e colombi che poi saranno giudicati”.

E proprio questa è la fase clou della mostra intersociale che ha riguardato tutta la Calabria e anche altre regioni, in particolare la Sicilia. Da fuori dei confini regionali la provenienza dei giudici, come Leo Landi, ormai un habituè dell’evento. “Personalmente vengo da Ravenna, – ha esordito – ma sono felicissimo di essere qui in Calabria anche quest’anno con gli amici dell’Ascav. Il nostro lavoro è molto importante poiché nei giorni che precedono la mostra vera e propria si giudicano i vari animali cui poi verrà attribuito un punteggio che determinerà i campioni di razza, di colorazione, i best in show dove si attribuisce un premio per razza avicola (grande, nana) e un altro per i colombi. Qui – ha spiegato ancora Landi – vi sono in mostra circa 30 razze di galline e 20 di colombi. Livree di tantissimi colori stupendi e forme davvero strane e particolari sono tra le peculiarità che determinano i risultati. Insieme a me ci sono altri giudici. Io e Antonio Pizzuti di Roma per i colombi, Giovanni Mugavero di Enna e Andrea Carminati di Bergamo per i polli. Tutti facciamo parte della Federazione italiana associazioni avicole FIAV”.

Ecco in dettaglio tutti gli allevatori premiati nel corso della due giorni lametina:

Antonio Villella; Antonio Sturniolo; Antonio Talarico; Pasquale Chirumolo; Rosaria Lipera; Domenico La Grotteria; Vincenzo Iaria; Samuele Papotto; Valentino Mercuri; Giovanni Mastrandrea; Salvatore Albano; Franco Gigliotti; Angelo Fazio; Ferdinando Logorelli; Francesco Fiorenza.