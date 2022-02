Sono ormai passati quattro anni da quando il progetto della scuola calcio della polisportiva Audace Decollatura ha ripreso vita. Era il settembre del 2018 e dopo più di vent’anni, alcuni dirigenti dell’Audace Decollatura hanno deciso di far rinascere il settore giovanile locale.

Il merito di tutto questo va soprattutto al responsabile tecnico Davide Visciglia (ex allenatore del Gaeta, in Serie D, ed ex calciatore di Serie B, C e D) e al dirigente responsabile del settore giovanile Fabio Tramonti (ex calciatore dell’Audace Decollatura) che hanno saputo portare ardore ed energia, partendo da un piccolo gruppo di 15 bambini e arrivando a oggi con oltre 60 tesserati fra bambini e bambine.

Un contributo altrettanto sostanziale è stato dato dal presidente Giancarlo Bianco. «Nell’ultimo anno – dice Bianco – contro ogni aspettativa, vista la pandemia, abbiamo avuto un cospicuo numero di tesserati fra bambini e bambine, coprendo quasi tutte le categorie giovanili, partendo dai Primi Calci fino ad arrivare alla categoria Giovanissimi, raggiungendo per di più ottimi risultati nei diversi campionati.

Quest’anno siamo arrivati alla categoria Giovanissimi, ma già ci stiamo preparando per allestire una squadra Allievi che possa anche diventare il “serbatoio” per la prima squadra, come già è avvenuto per i nostri Serò, D’Urzo, Fazio, Floro e De Grazia. Inoltre, sei dei nostri giovanissimi sono stati ceduti in prestito al Pepe Team di San Pietro Apostolo per poter disputare il campionato provinciale. Il nostro auspicio, infatti, è che prima o poi, grazie a queste collaborazioni societarie e mettendo da parte la mentalità ermetica e campanilistica che in passato ci ha penalizzato, si possa creare un gruppo che comprenda tutti i ragazzi del comprensorio. Inoltre, il team tecnico composto da mister Visciglia, dagli istruttori Fabio Stranges e Ottavio Pupo, dal preparatore dei portieri, mister Alfredo Pucci, sta lavorando egregiamente e con molta passione e credo che i 100 e passa tesserati fra giovanili e prima squadra ne siano la prova».

Per quanto riguarda la prima squadra invece, l’inizio di campionato non è stato idilliaco. Su tre partite disputate, la compagine decollaturese è riuscita a portare a casa un misero punto. Alla direzione della squadra era designato il duo Gigliotti-Pulerà, esonerato dopo la sconfitta a Colosimi. A subentrare alla conduzione è stato proprio l’intero staff di Visciglia, che giornata dopo giornata è riuscito a guadagnare punti fino ad arrivare al quarto posto in classifica, in piena corsa playoff.

Un plauso speciale va anche a una ricca campagna acquisti invernale, nella quale il DS Calabrese e il presidente Bianco hanno costruito una squadra molto competitiva, composta da calciatori militanti in categorie superiori come Fabiano (proveniente dall’eccellenza toscana), Venere, Pittelli, Cittadino e Caruso (provenienti dalla promozione calabrese), Rotella e Maruca (dalla seconda categoria calabrese).

Questi nuovi acquisti e i risultati che si stanno ottenendo stanno portando nuova linfa e tanto entusiasmo a un territorio che da molto tempo purtroppo milita in categorie che non gli appartengono.

Giunti al giro di boa della stagione 2021/2022 e superato per fortuna anche il periodo di stop imposto dall’emergenza sanitaria, sono ancora molti gli appuntamenti sportivi che attendono la polisportiva Audace Decollatura. Per quanto riguarda il settore giovanile, i campionati ripartiranno nel mese di marzo con i tornei primaverili della categoria pulcini ed esordienti. Già domenica prossima, invece, partirà il girone di ritorno di Seconda Categoria calabrese girone B, dove ci aspettiamo tutti di vedere un’Audace Decollatura protagonista, augurandoci di vederla nelle posizioni nobili della classifica e soprattutto che possa regalare ai tanti tifosi che la supportano una gioia importante a fine stagione.