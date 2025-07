Un defibrillatore, come si sa, può salvare la vita e la sua presenza è fondamentale all’interno di ogni comunità, anche la più piccola. E ora, anche Scigliano ne avrà uno a disposizione grazie all’associazione “Savutolibero” e ad Anas Sanità Regione Calabria.

La cerimonia di consegna, si terrà il prossimo 26 luglio, alle ore 17.30, presso la sala consiliare di Scigliano. È qui che l’importante dispositivo medico, da utilizzare in caso di emergenza, sarà ufficialmente donato da Anas Sanità Regione Calabria all’associazione “Savutolibero”, di cui è presidente Eugenio Canino, che lo metterà poi a disposizione della comunità in cui opera, trovandogli sistemazione in accordo con il Comune presumibilmente in località Calvisi.

Alla cerimonia di consegna saranno presenti il sindaco Raffaele Pane, il sacerdote don Giuseppe Mancuso, il responsabile Suem 118 Emergenza area sud Calabria, Francesco Andreacchi, i consiglieri regionali Pietro Santo Molinaro e Pierluigi Caputo, il coordinatore Anas Sanità Regione Calabria Tommaso Strangis e il presidente della sezione Ancri di Cosenza Angelo Cosentino.

Sotto, la locandina ufficiale dell’evento: