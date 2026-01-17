A Lamezia Terme, in via Ubaldo De Medici 50, è ufficialmente aperto CUCINA 33, il nuovo ristorante di Chef Claudio Villella. Un luogo che, senza inseguire mode, schemi rigidi o definizioni, racconta un percorso umano e professionale lungo più di trent’anni, fatto di lavoro, studio, sperimentazione e passione. CUCINA 33 è la sintesi della sua storia ed è, per la prima volta, il ristorante che porta la sua firma.

Villella comincia a cucinare a 14 anni, spinto da un’urgenza istintiva. Fin dai primi anni incontra figure decisive come Pietro Notaro, cuoco all’avanguardia rispetto alla cucina del tempo. La svolta arriva quando lascia la Calabria alla volta di Torino, con l’obiettivo di assorbire quanta più tecnica possibile. Qui si forma con Moreno Grossi e Luca Casadio, che diventano i suoi mentori, apprendendo da loro metodo e disciplina. È Casadio, in particolare, a fargli comprendere che la tecnica non è sufficiente se non è attraversata dalla personalità, ed è in quel momento che Villella scopre davvero il suo essere chef, trovando una voce propria. Tornato in Calabria, porta con sé tutto questo bagaglio intrecciandolo con le sue radici familiari. Proviene da una casa in cui si è sempre cucinato, conservato, riempito la dispensa, scelto prodotti genuini. Da qui nasce il suo rapporto diretto e quasi familiare con i produttori, fatto di fiducia. La sua cucina si fonda su ricerca, visione, scelta consapevole delle materie prime del territorio, sulla stagionalità e su una tecnica solida che non prende mai il sopravvento sull’ingrediente, ma lo accompagna ed esalta, dando valore anche a chi lo ha prodotto. Tutto ciò che Claudio Villella ha nell’anima e nel cuore, insieme al suo sapere professionale, viene messo generosamente a disposizione, perché “contano le persone prima ancora dei piatti”, come racconta lui stesso: i produttori, gli ingredienti di qualità e la squadra in cucina, elemento centrale, quest’ultimo, di un progetto che vive di condivisione.



CUCINA 33 è la sintesi perfetta di questo percorso ed è un Villella inedito, finalmente libero di raccontarsi senza mediazioni, perché questo è il suo ristorante, la sua casa. Una casa aperta, dove chi entra deve sentirsi accolto, a proprio agio, parte di un momento conviviale.

In un tempo che vive di fretta e tensione, CUCINA 33 rivendica il valore della lentezza e la cena è uno spazio di calma, di relazione e di benessere, dove il piacere di stare insieme va oltre il piatto: “stare bene attraverso e oltre il buon cibo”, spiega lo chef.

Anche il menù segue questa filosofia: è pensato per stare insieme, per condividere, per vivere il tempo della tavola come esperienza, senza barriere e senza formalismi. Un’idea che si traduce anche negli appuntamenti speciali, come il pranzo del prossimo 25 gennaio, quando CUCINA 33 ospiterà “Il mio maiale”, un evento dedicato alla preparazione di “a quadara”, riletta con sensibilità contemporanea ma profondamente legata alla tradizione.

Un evento che ben racconta il senso più profondo del progetto gastronomico: custodire la memoria, interpretarla con consapevolezza e restituirla in una cucina che sa accogliere i suoi ospiti.