La storia dell’area Reventino-Savuto spesso lascia spiazzati, soprattutto per quante pieghe e anfratti nascosti, nel corso degli ultimi 50 anni, stiano emergendo dagli studi, sempre più approfonditi, che storici locali stanno, man mano, effettuando.

Uno dei più appassionati e attenti ricercatori del territorio, in costante contatto con rinomati e stimati personaggi della cultura della Calabria centrale, è Filippo Cardamone originario di Soveria Mannelli nel catanzarese. Egli, autore di svariate inserzioni sulla carta stampata e su riviste on line calabresi, non ultima quella su una lapide dimenticata all’interno della chiesa di San Giovanni nel suo paese natio, dedica tempo e meticolose indagini sul territorio. E in quest’ultimo suo lavoro storiografico, mette a confronto due testi di autori locali (i proff. Mario Gallo e Carla Colombo Marasco), in funzione e relazione ad alcune mappe di luoghi ricadenti nell’allora – parliamo del 1500 – Mensa Vescovile di Martirano.

Riportiamo in questa nota le considerazioni del Cardamone su questo studio che coinvolge l’attuale comune di Soveria Mannelli.