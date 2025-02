A Taverna di Montalto Uffugo, nel cosentino, si balla, eccome! La passione per la danza, in particolare quella latino-americana, ha letteralmente pervaso la giovanissima Giorgia Pucciano che, dopo anni di sacrifici (sembra incredibile vista la sua tenerissima età, ma Giorgia è sulle piste da tanto, tanto tempo), ha raggiunto l’ennesimo risultato davvero lusinghiero: è lei, infatti, la nuova campionessa regionale 2025 nella specialità Solo Latin Style, prova disputatasi a Cosenza e che l’ha confermata ai vertici calabresi. Una categoria che ha visto il giovane virgulto cosentino vantare una plurititolarità conquistata negli ultimi 3 anni non solo nella prova singola, ma anche nelle specialità Coppia e Gruppo.

Il talento è una dote naturale di Giorgia Pucciano e su questo non ci sono proprio dubbi, ma risultati così lusinghieri si ottengono solo con il duro lavoro quotidiano e seguendo una rigida disciplina fatta anche di tante rinunce nella vita di tutti i giorni. Una determinazione fuori dal comune che ha permesso alla tredicenne di mettersi notevolmente in mostra negli ultimi tempi sotto la saggia guida dei suoi maestri Romeo e Ilaria Renne che le hanno insegnato tanti trucchi e segreti all’interno della loro accademia “Dirty Dancing Academy”, che vanta numerosi riconoscimenti, oltre che in Calabria, anche a livello nazionale, per tirar fuori il meglio dal suo corpo al ritmo travolgente della musica latino-americana.

Qui un breve video della performance di Giorgia in Sicilia

Al TOP NON SOLO IN CALABRIA

Giorgia Pucciano, in questi ultimi intensissimi anni, non ha praticamente sbagliato un colpo e ha sbaragliato il campo anche a livello nazionale. Nel 2024 ha ottenuto un eccezionale primo posto laureandosi campionessa italiana della FIDS (Federazione italiana danza sportiva) nella disciplina Latin Show e ancor prima, nel 2022, raggiungendo la finale dei Campionati italiani di categoria nelle coppie Danze Latine ad appena 10 anni.

Insomma un futuro che sembra davvero roseo per la ballerina bruzia e se il buongiorno si vede dal mattino…Fra l’altro in queste durissime discipline, similmente alla ginnastica artistica, c’è bisogno di grandissimo impegno e concentrazione per fare risultato e per restare ai vertici e questo è l’augurio che facciamo a Giorgia, a cominciare dai prossimi campionati interregionali.

I RISULTATI DI GIORGIA

– 1°Posto e quindi titolo di CAMPIONESSA ITALIANA 2024 della Federazione Italiana Danza Sportiva nella Disciplina del LATIN SHOW

– PLURICAMPIONESSA REGIONALE della Federazione Italiana Danza Sportiva nel Solo Latin Style, Coppia e Gruppo

– FINALISTA ai Campionati Italiani di Categoria 2022 nelle coppie Danze Latine cat. 10/11 anni

– 7°Posto al Prestigioso ITALIAN STAR BALLET su oltre 120 partecipanti

– 1°Posto al Sicily Artistic Grand Prix 2023 nella categoria 10/12 anni

– 1°Posto al CALABRIA ARTISTIC DANCE 2024 nella categoria 10/12 anni

– 5°Posto nel Solo Latin Style Classe U all’Elite Dance Cup 2025 svoltosi a Bologna nella categoria 12/13 anni