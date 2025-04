Si svolgerà sabato 12 aprile 2025, presso Villa Rosa in Decollatura, un convegno organizzato dall’A.N.A.C. (Associazione Nazionale Arma di Cavalleria) sul ruolo della cavalleria tedesca del X° secolo oggetto della Tesi di Laurea del socio ANAC Dott. Filippo Cardamone riguardante “La spedizione di Ottone II in Calabria” del luglio del 982 d.C.. Porterà i saluti dell’ANAC Calabria il suo presidente Cap. Cesare Mancuso, interverranno lo storico Prof. Angelo Falbo che illustrerà la situazione politica nel X° secolo in Germania e in Italia e, in particolare, sulle figure degli Imperatori Ottone e Ottone II.

Il Dott. Filippo Cardamone disserterà della missione dell’Imperatore Ottone II in Calabria, dello scontro con gli Arabi bizantini, dei misteri e delle leggende che ancora aleggiano sulla vicenda. Gli storici concordano che lo scontro tra Sassoni e Arabi avvenne in Calabria ma, a distanza di oltre un millennio, non il luogo preciso. Secondo Lupo Protospatario avvenne nella “città’ della colonna” a Capo Colonna, mentre per Antonio Caracciolo a Crotone, per Luigi Cunsolo presso Stilo sullo Ionio Reggino, le fonti storiche arabe indicano “columnia reggia” presso Cannitello sul versante Tirrenico . Secondo la leggenda l’imperatore si salvò per l’intervento di un ebreo che gli cedette il suo cavallo e morì al suo posto. In tal modo Ottone II riuscì a portarsi fino alla costa e a nuoto raggiunse una nave, condotta da un ebreo, che lo condusse a Rossano dove si trovava la principessa Teofano. In seguito, il vescovo di Metz e una scorta armata lo condussero a Roma. L’imperatore morì nel dicembre del 983 d.C. all’età di 28 anni e fu seppellito nelle grotte Vaticane.

Concluderà il Gen. Giuseppe Perre che parlerà della Cavalleria Corazzata Tedesca al servizio degli Ottoni nella Germania del X° secolo che consentì loro di controllare e dominare Ungari e Slavi, ma che non conseguì gli effetti sperati in Calabria dove subì una rovinosa sconfitta.