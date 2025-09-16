Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e gli amanti dell’arte ma non solo. Dal 5 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, infatti, il Museo MARCA di Catanzaro ospiterà la grande mostra internazionale Il Volo di Icaro, promossa dall’Associazione Armonia e Contrasto APS.

Un progetto ambizioso che intreccia mito e contemporaneità, con oltre settanta artisti provenienti dall’Italia e dall’estero, installazioni multimediali, performance teatrali e momenti dedicati alla moda e alla letteratura.

L’iniziativa, sotto la direzione artistica di Tania Romeo, si propone come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione in Calabria.

Qui sotto il bando della mostra e la scheda di adesione:

Bando Mostra Il Volo di Icaro

Scheda_di_adesione_Il_Volo_di_Icaro[1].pdf