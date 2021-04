Elena Vera Stella, giovane stilista lametina, realizza una suggestiva collezione di foulard in seta per la primavera estate 2021. Un inno al sole ed alla gioia di vivere, proprio come il clima e i colori che si snodano nelle suggestive stradine dei paesini della Calabria che si affacciano sul mare. La collezione “Joie de vivre” propone suggestioni iper-femminili ed audaci grafismi, in cui l’opulenza delle stampe all over si mixa al rigore della geometria che conferiscono un aspetto inedito a foulard senza tempo e senza età. Elena da sempre sceglie tessuti di pregio ed una cura nei minimi dettagli che conferiscono alle sue collezione un design unico ed accattivante. Una collezione di fuolard pensata per una donna elegante o estroversa, che ama la classicità e la tradizione sartoriale, senza perdere mai di vista le proposte dell’alta moda e i fashion trend di stagione. Una collezione ricca di colore e brio, per non passare mai inosservati! Tripudio di colori vitaminici, stelle e cuori di diverse grandezze, linee geometriche che riportano alle atmosfere spensierate degli anni ’70, codici che da sempre contraddistinguono un brand in forte ascesa. La lettera “S”, iniziale del cognome della stilista, da logo si trasforma in elemento stilistico.

Must have di questa estate? Un foulard Elena Vera Stella da indossare in spiaggia come turbante. La collezione “Joie de Vivre” si può acquistare esclusivamente attraverso i canali social FB ed IG della stilista.