Coppa Calabria girone B.

6^ giornata: San Gregorio-Shard Lab Adami-Colosimi: 4-2.

Una inopinata quanto netta sconfitta ha segnato la sesta giornata della Coppa Calabria di bocce per la compagine che mette insieme i due territori del Reventino-Savuto. La Shard Lab, infatti, è uscita battuta dal campo della Cenerentola del girone, ovvero San Gregorio, che, finora, aveva perso tutti gli incontri disputati e che ha superato i gialloblu 4-2.

Molta la delusione del team decollaturese-colosimaro che, fra l’altro, non ha potuto schierare Francesco Iorfida infortunato e che ha ceduto di schianto. Dopo la prima partita a coppie chiusa 11 a 0 da Pane-Leo, sono arrivate addirittura 5 sconfitte consecutive tra terna, individuale e combinato. Una vera debacle inaspettata e imprevedibile. Peccato davvero.

Unica nota positiva, il grade fair play in campo e fuori e l’accoglienza dei padroni di casa del San Gregorio in quella che, comunque, rimane solo una giornata di festa all’insegna dello sport.

Appuntamento adesso in casa contro il Filadelfia il 4 maggio. Queste due settimane di pausa potranno aiutare a riordinare le idee e ricaricare le pile per tornare al successo e chiudere in bellezza la stagione.