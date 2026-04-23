Aiello Calabro è ufficialmente tra i Borghi più Belli d’Italia.
Il riconoscimento, attribuito al comune in provincia di Cosenza nel centro della Calabria, premia il percorso di recupero e promozione avviato nel 2022 dall’amministrazione guidata dal sindaco Luca Lepore. Il borgo calabrese entra così nel circuito nazionale che valorizza centri storici di particolare pregio architettonico e identitario.
Decisivi gli interventi sul Castello Normanno, sulla Chiesa della Madonna delle Grazie e sulla Cappella Cybo-Malaspina. La cerimonia di conferimento si terrà domenica 26 aprile 2026. Si parte alle 10:30 in Piazza Municipio con il taglio del nastro alla presenza del presidente dell’associazione I Borghi più Belli d’Italia, Fiorello Primi. A seguire, in Piazza Plebiscito, si terrà un convegno istituzionale con rievocazione storica. La giornata proseguirà con stand enogastronomici, artigianato locale e musica.
“Questo traguardo è un’opportunità di crescita per tutta la comunità”, commenta il sindaco Luca Lepore. “La Bandiera non è solo un simbolo, ma uno strumento per attrarre turismo sostenibile e creare prospettive per i giovani. Abbiamo la responsabilità di trasformare la bellezza in sviluppo”.
Il riconoscimento arriva al termine di un lavoro che ha unito restauro architettonico e rilancio dell’identità territoriale, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e valorizzare le radici del borgo.