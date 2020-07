“E’ un progetto pensato per il Centro anziani che rappresenta una risorsa preziosa per il nostro paese e anche per Avis e l’ associazione Samantha Canino impegnata nel campo della prevenzione”.

Con queste parole, il primo cittadino di Taverna Sebastino Tarantino annuncia la concessione di un importante contributo accordato dalla Regione Calabria per interventi nel terzo settore alla voce inclusione sociale.

L’importo del finanziamento e’ di 100mila euro e servirà per migliorare la fruibilità dei locali del centro anziani con nuovi arredi, nuovi impianti energetici e quanto serve per consentire alle tre associazioni di operare con strumenti idonei nel sociale.

di Enzo Bubbo