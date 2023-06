La formazione di qualità è un punto di forza dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Bianco” di Sersale.

Ieri pomeriggio, martedì 6 giugno 2023, i docenti della comunità educante sersalese, non meno di ottanta, hanno incontrato, presso auditorium della scuola secondaria di primo grado, lo stimato storyteller Alberto Pian, esperto di podcasting e metodo attivi associati alla didattica, attraverso la radiofonia declinata con strumenti informatici per una didattica imperniata sulle competenze. Il progetto, atto conclusivo quello di ieri, è denominato “A scuola di inclusione: voci di insieme” e ha avuto come tema: “Focus podcasting quale strumento inclusivo nella didattica”.

La prolusione dell’incontro in modalità mista, per i più in presenza, per altri educatori in remoto, è toccata alla dirigente scolastica di Sersale Maria Brutto, la quale ha parlato di momento importante per docenti di infanzia, primaria e secondaria in quanto si sperimentano “due strumenti come storytelling e podcasting capaci di veicolare un fare attraverso il gioco , attraverso la sperimentazione di pratiche da attuare in aula con protagonismo dei discenti” Ancora la responsabile delle scuole sersalesi: “Il momento formativo è partito dal presupposto – argomenta l’esperta professoressa e dirigente Maria Brutto- che una storia per essere raccontata deve offrire elementi che la rendano tale da essere ascoltata. E’ opportuno curare setting, strategie, tagli e filtri narrativi. Felici di aver curato aspetti pedagogici, ma anche tecnici. La comunicazione multicanale è la sfida: una storia che possa essere ascoltata ed essere vista. E’ attorno a quello che manca che si costruisce la storia per essere raccontata”.

L’incontro con l’esperto Alberto Pian interpreta una misura del Por Calabria e persegue la mission della rete di scuole Athena di cui fa parte anche l’Istituto comprensivo di Squillace e l’Istituto comprensivo di Sellia Marina.

Nella provincia di Catanzaro la didattica nelle scuole si serve anche di sentieri inesplorati per carpire l’attenzione dei discenti.

Enzo Bubbo