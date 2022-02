Se l’etimologia della parola storia rimanda a indagine, a ricerca, Giuseppe Caligiuri ne conosce i segreti e sa come reperire le fonti, dispensando scintille di curiosità con l’ album dei ricordi.

Il giovane storico di Petronà, anche apprezzato docente, è protagonista, a sua volta, di una narrazione che ha dell’incredibile: ha iniziato, quasi per gioco, di sicuro per curiosità, a ricostruire l’albero genealogico della sua famiglia, ora Giuseppe è diventato punto di riferimento in Calabria di curiosi e storici, di chi soprattutto vuol fare memoria ai piedi dei monti silani. Quando la passione incontra la competenza e la tecnologia , quando la storia è maestra di vita.

Il cultore di genealogia fa incetta di complimenti sui social e non solo sulla rete per la sua smodata passione per la storia locale e la sua meticolosità verso i dettagli, i particolari, i dati empirici.

Giuseppe Caligiuri ha creato, quasi per caso un gruppo facebook denominato “Genealogia dei paesi del Reventino e della Presila “. Materia ostica, risposta inattesa: quasi mille iscritti attivi. E’ qui che si intrecciano date di nascita, date di morte e date di matrimonio. E da cosa nasce cosa: ecco la serendipità.

Giuseppe Caligiuri guarda il mondo con gli occhi della storia spiegando il presente con le impronte del passato.

L’appassionato di folclore argomenta con cognizione di causa : “Sono cresciuto a Petronà e ormai da sei anni vivo in Lombardia per lavoro. Prima di partire, per curiosità, ho iniziato a indagare sulle mie radici. Pian piano la semplice curiosità è diventata una passione, si potrebbe dire travolgente. Ho realizzato quindi il mio albero genealogico che al momento comprende più di 300 antenati diretti e più di 1000 collaterali e ancora non ho finito. Pensate che fino ai miei quadrisavoli possiedo tutte le date di nascita, di matrimonio e di morte Conosco tutti i nomi dei miei 64 pentavoli e quasi tutti i nomi dei miei 128 esavoli ed alcuni miei rami si spingono fino agli ennavoli. Dato che questa mia passione è appagante, ho sentito il bisogno di condividerla. Grazie agli amici di Genealogia, le mie conoscenze e competenze sono aumentate. Grazie alle mie ricerche ho scoperto che Petronà discende dai paesi del Reventino. Non pensavo arrivasse a tanto il mio gruppo genealogico: parliamo solo di storia e lo facciamo anche con esperti in materia. Oltre alla genealogia, sto approfondendo anche temi legati ai mestieri, a fatti realmente accaduti.”

Sul gruppo face book di Giuseppe si disquisisce solo di storia, si scopre che i cognomi Esposito e Trovato rimandavano in passato ai bambini abbandonati e in “Genealogia del paesi del Reventino e della Presila” si incontrano parenti, si scoprono legali tra paesi diversi e trovano udienza eminenti esperti di storia: quando i social sono usati in modo intelligente, i risultati non mancano. Giuseppe Caligiuri insegna un assunto che fa scuola: si conosce l’uomo del presente solo partendo dall’uomo del passato.

