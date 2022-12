Lamezia Terme – Dal centro della Calabria si eleva un augurio musicale al mondo intero, attraverso il linguaggio universale della musica. Dopo il video del 2020 dal titolo “Andate e riferite” e il video del 2021 “Lamezia Wonderland Eoè… è Natale!”, un nuovo video del coro del “CORO LUMEN CHRISTI” circola in rete dal titolo “SANTA CLAUS ARRIVA IN CITTÀ!”.

Come riporta una nota, pervenuta in redazione, il coro “CORO LUMEN CHRISTI”, realtà musicale lametina che ha tenuto un concerto lo scorso anno anche a Soveria Mannelli, è diretto dalla Maestra Sara Saladino, la quale raggiunta dalla nostra redazione ci ha illustrato in anteprima il nuovo progetto online da poche ore. Leggiamolo dalle sue parole:

“Anche per questo Santo Natale 2022, il “CORO LUMEN CHRISTI” rivolge gli Auguri di Buone Feste alla Città di Lamezia Terme e a tutte le città del mondo, con un nuovo video, su un altro famoso tema statunitense: “SANTA CLAUS ARRIVA IN CITTÀ!”. In una versione, assolutamente inedita, dal testo tutto italiano (tratto da quello originario di “SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN!”), scritto ed adattato da Sara Saladino, su arrangiamento di Diego Apa, il CORO LUMEN CHRISTI, ormai al suo terzo anno dalla nascita, mantiene vivo il desiderio di “colorare con i suoni” il tempo di Natale (da sempre il periodo più bello e significativo dell’anno) in cui piccoli e grandi si ritrovano nella condivisione degli stessi desideri e valori: la casa, la famiglia, gli affetti, gli amici…..In tutto questo, la musica, canale unico ed insostituibile, conferisce alla già magica atmosferica, un sapore tale da sottolineare l’eternità e l’invariabilità del tempo di Natale, in cui, ogni essere umano, dimentica le cariche e i prestigiosi traguardi, per farsi “piccolo” davanti all’infinita umiltà del Dio – Bambino.

In riferimento a Santa Claus, ogni anno, la venuta del Santo Natale, suscita in ognuno di noi, quell’entusiasmo “bambino”, che, grazie alla figura di Babbo Natale (Santa Claus), viene fuori senza pregiudizi ed inibizioni. In ogni città del mondo l’attesa di Santa Claus, ci fa ritrovare nella semplicita’, riconoscendoci “TUTTI BAMBINI”!

“Amico, non hai motivo di piangere e di essere triste (il broncio non va), perché Santa Claus (il Natale…) arriva in città e potrai solo gioire!!!”….gioire di una gioia pura, nel senso di una “gioia rinnovata”, libera da ogni forma di condizionamento.

Lasciamoci, dunque, cullare dalle dolcezze di Santa Claus che, insieme alle sue melodie illumina, di luci e colori, il Natale di tutti noi!



