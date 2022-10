Strada Medio Savuto. Grande entusiasmo nella comunità di Decollatura che plaude per l’operato della Regione Calabria e del Consiglio Regionale relativamente ai fondi per il Completamento del Primo Lotto della Medio – Savuto da Coraci (in provincia di Cosenza), a Decollatura (in provincia di Catanzaro). E’ quanto rileva una nota pervenuta in redazione che di seguito pubblichiamo.

«L’associazione politico-culturale Io Decollo ringrazia l’operato del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il presidente della Commissione Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive, Antonio Montuoro ed i Dipartimenti Infrastrutture e Lavori Pubblici e Programmazione Unitaria per la modifica del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria che assegna € 11.000.000,00 per il completamento del tratto intermedio tra gli svincoli di Borboruso nel Comune di Pedivigliano e Adami nel Comune di Decollatura. La proposta di modifica è stata approvata nell’ultimo Consiglio Regionale del 20/11/2022.

Il territorio di Decollatura, che si estende per circa 55 km quadrati, presenta alcune criticità relativamente alle infrastrutture primarie per la mancanza di investimenti dei governi passati. Tali criticità hanno avuto dei risvolti diretti e negativi sui tessuti produttivi ed economici di tutte le aree interne non permettono il giusto sviluppo dei territori della Pre Sila Catanzarese.

La modifica del Piano di Sviluppo e Coesione permetterà finalmente il completamento del Lotto 1 della Medio Savuto garantendo così agli operatori economici, alle imprese, alle famiglie e agli addetti ai lavori del settore turistico di trovare sicuro giovamento e nuova linfa vitale per mantenere attivi i diversi settori produttivi presenti. Al termine del completamento del primo lotto finalmente la rinominata “Strada che non c’è” verrà aperta tra gli svincoli di Coraci nel Comune di Colosimi in provincia di Cosenza e Cerrisi nel Comune di Decollatura in provincia di Catanzaro.

Siamo anche sicuri, affermano i componenti di Io Decollo, che il governo regionale intavolerà interlocuzioni fattive con il nuovo governo nazionale, che vede eletti nei banchi di Camera e Senato diverse figure di spicco della nostra Regione, avviando un confronto positivo volto a reperire ulteriori finanziamenti per iniziare i successivi step progettuali per gli svincoli di Serrastretta, Carlopoli e San Pietro Apostolo consentendo alla strada di trovare il suo naturale sbocco sulla SS280 nel territorio di Marcellinara. Solo attraverso queste importanti opere le aree interne potranno contrastare il dramma dello spopolamento evitando che i paesi restino isolati e non competitivi nei confronti delle comunità dotate di infrastrutture primarie contemporanee e moderne.