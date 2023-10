Parla di emigrazione e suscita tanta meraviglia il nuovo murale dello street art Leonardo Cannistra’. L’opera è stata inaugurata giovedì 28 settembre 2023, in località Pisciaru di Carlopoli, alla presenza delle autorità politiche e della cittadinanza.

Il murales è stato fortemente voluto dall’associazione Noi di Carlopoli come un augurio affinché tutti gli emigranti calabresi possano far ritorno nella loro terra. Sulla sinistra é stato rappresentato un punto che crea emozioni: il cartello che indica la fine della Basilicata e l’inizio del territorio calabrese, dove chi è di ritorno inizia già a sentirsi a casa. “Superare quel cartello significa essere nella nostra terra e sembra già di sentire nell’aria odori e sapori familiari“, queste le parole di Leonardo Graziano , membro dell’associazione Noi per Carlopoli. Il murale dal linguaggio contemporaneo, tipico dello stile di Cannistrà, esprime tramite simboli e colori pastello la bellezza e l’essenza della nostra terra e quel legame indissolubile con i suoi figli che seppur lontani, avranno sempre la speranza e il desiderio di farci ritorno.

L’ arte abita i cuori dei cittadini di Carlopoli grazie ad artisti illuminati come Leonardo Cannistra’.