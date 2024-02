di Antonio Di Cello

Nella tredicesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, nel girone A, il Real Filadelfia in trasferta travolge la malcapitata Amatori Soveria Mannelli con un perentorio otto ad uno, ottenendo così l’undicesima vittoria nel torneo e continuando, senza intoppi di sorta, la marcia solitaria in testa alla classifica, conseguendo anche risultati più che apprezzabili da un punto di vista statistico, in quanto la squadra di mister Bartucca è attualmente ancora imbattuta, avendo conseguito, oltre le vittorie, solo altri due pareggi e potendo fregiarsi del platonico titolo di “formazione alquanto prolifica“ avendo realizzato fino a questo momento ben quarantasei segnature, possedendo nel contempo una delle difese meno perforate.

Inutile dire che Antonio Caruso, classe 87, simpaticamente chiamato dai compagni “pongino”, ha realizzato, come al solito una doppietta, prendendo il largo nella speciale classifica marcatori che lo vede in fuga solitaria con ben diciassette reti. Le altre reti sono state opera di Colacino, Trovato, Carchedi, Caruso Antonio, classe 92 e doppietta di Fazzari, mentre la rete della bandiera per la squadra di casa porta la firma di Giuseppe Mirabelli.

Invece il diretto inseguitore il Boys Marinate di Vibo Valentia Marina conquista la decima vittoria, a tavolino e per tre a zero, in quanto la Computer Assistance di mister Fabio Nicolazzo ha dato forfait, non presentandosi sabato sera al Marzano per la disputa dell’atteso incontro. Vittoria in trasferta per l’Ecosistem Lamezia Soccer a Pedivigliano contro la squadra di casa, il Borboruso nel Cuore di capitan Pino Bonacci, sei a zero il risultato finale per gli ospiti, con reti di Mario De Grazia, De Napoli, Bonaccurso, Urbano ed infine doppietta di Giovanni Cortese.

Finisce in parità l’incontro tra la Vigor Old Boys e l’Amami Mac 3, con segnature ad opera rispettivamente di Priamo ed Antonio Raso, con suspense finale, in quanto l’arbitro Roberto Pagnotta da Grimaldi concedeva al novantesimo minuto la massima punizione alla squadra di casa per un fallo in area di un difensore ospite. Si incaricava di battere il penalty Bruno Pezzo, che sbagliava il tiro, facendo il paio, così come aveva fatto la settimana scorsa a Lamezia contro l’Ecosistem, tirando debolmente nelle mani del portiere lametino.

Parità anche nello scontro di centro classifica tra Casa dello Sport ed Alchimia Jonica, le marcature tutte nel primo tempo, con gli ospiti che passano in vantaggio al ventesimo con Mimi Apicella ed i locali che dopo cinque minuti raggiungono il pareggio su rigore trasformato dall’ottimo Tiziano Filandro.

Anche in quest’incontro un rigore sbagliato, al trentacinquesimo del primo tempo viene concessa la massima punizione alla Casa dello Sport, si incarica di battere il penalty il bomber Giuseppe Lucchino, che calcia debolmente sul secondo palo, consentendo al portiere ospite Roberto De Palma di distendersi e sventare il pericolo respingendo la palla.

Trova difficoltà più del previsto la Nuova Soverato di mister Menniti opposto ad un Lamezia Golfo giunto al Sinopoli di Soverato per vendere cara la pelle, infatti dopo l’iniziale segnatura al sesto del primo tempo ad opera di Salvatore Corapi, la partita, come risultato, è rimasto in bilico fino al quarantesimo del secondo tempo, allorquando nel giro di quattro minuti la squadra di casa ha chiuso l’incontro con altre due segnature, tutte opera dello stesso Corapi, che così ha firmato una tripletta che lo porta a scalare la classifica marcatori.

Per dovere di cronaca c’è da segnalare che la vittoria è stata legittimata anche da tre legni colpiti dalla squadra di casa, sfortunata in quanto lo stesso Salvatore Corapi e Flavio Pultrone hanno dovuto abbandonare il campo per problemi muscolari.

Nel girone B, continua il trionfale cammino dell’Hammers di mister De Siena, che conquista l’undicesima vittoria, a spese dell’Antico Forno, cinque a due il risultato finale, con Denis Pironaci autore di una tripletta e sugli scudi anche Sinopoli e Canino, mentre per la squadra del presidente Antonio Muleo andavano in rete Trino e Miniaci. Il Catanzaro Lido non riesce a tenere il passo della capolista e viene sconfitto di misura al trentaseiesimo del secondo tempo dalla Stella Maris con una segnatura del funambolico Michele Critelli.

Continua il momento positivo dell’Eagles 2020 che conquista la terza vittoria consecutiva a spese dell’Under 101, quattro a tre il risultato, con in rete Cardamone, Smiraglio, Rubino e Nicoletta, mentre per la squadra di mister De Franco le marcature sono da attribuire a Cittadino ed infine una doppietta di Pignanelli.

L’Invicta 2010 di misura ha la meglio contro la Stella Rossa per quattro a tre, mattatore della serata Antonio Critelli bomber catanzarese della formazione cara a mister Vittorio Lamanna, una tripletta che non è bastata per avere la meglio sulla formazione ospite che andava in rete con Marsico, Aversa, Rosi e Caserta.

BOYS MARINATE – COMPUTER ASSISTANCE 3 – 0 a tavolino

NUOVA SOVERATO – LAMEZIA GOLFO 3 – 0

CASA DELLO SPORT – ALCHIMIA JONICA 1 – 1

VIGOR OLD BOYS – AMAMI MAC 3 1 – 1

BORBORUSO NEL CUORE – ECOSISTEM SOCCER 0 – 6

AMATORI SOVERIA – REAL FILADELFIA 1 – 8

CLASSIFICA GIRONE A

REAL FILADELFIA 35

BOYS MARINATE 33

ECOSISTEM LAMEZIA S. 31

NUOVA SOVERATO 30

VIGOR OLD BOYS 23

ALCHIMIA JONICA 18

CASA DELLO SPORT 17

AMATORI SOVERIA 13

COMPUTER ASSISTANCE (-2) 7

BORBORUSO NEL CUORE (-1) 6

LAMEZIA GOLFO 3

AMAMI MAC 3 2

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 17 RETI (2 RIGORI)

DE GRAZIA MARIO – ECOSISTEM 10 RETI

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 9 RETI (2 RIGORI)

MARCO LO GIACCO – BOYS MARINATE 8 RETI

NESCI VINCENZO – BOYS MARINATE 8 RETI (1 RIGORE)

PITINGOLO GIUSEPPE – ALCHIMIA J. 7 RETI (1 RIGORE)

RISULTATI GIRONE B

HAMMERS – ANTICO FORNO 5 – 2

UNDER 101 – EAGLES 2020 3 – 4

STELLA ROSSA – INVICTA 2010 3 – 4

STELLA MARIS – CATANZARO LIDO 1 – 0

Riposava: MONASTERACE AMATORI

Ritirato: ATLETICO SERSALE

CLASSIFICA GIRONE B

HAMMERS 33

STELLA MARIS 21

CATANZARO LIDO 19 (CON 2 PARTITE IN MENO)

INVICTA 2010 19 (CON 2 PARTITE IN MENO)

EAGLES 2020 14 (CON 1 PARTITE IN MENO)

UNDER 101 11

STELLA ROSSA 8

MONASTERACE 5 (CON 3 PARTITE IN MENO)

ANTICO FORNO 4 (CON 4 PARTITE IN MENO)

ATLETICO SERSALE ritirato

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

PIRONACI DENIS- HAMMERS 16 RETI (1 RIGORE)

STANIZZI DANILO – CATANZARO LIDO 11 RETI

SINOPOLI ALESSANDRO – HAMMERS 10 RETI

BRUNO VINCENZO – STELLA MARIS 10 RETI

CATALDO DENNYS – INVICTA 2010 9 RETI

CRITELLI ANTONIO – STELLA ROSSA 9 RETI