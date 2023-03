Nella terza giornata del girone di ritorno del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, il Boys Marinate di Vibo Valentia Marina rimane da solo in testa alla classifica con ventinove punti, seguito dalla Vigor Old Boys di Sant’Onofrio con 28 e dalla Peppe Teti Soverato con 26. Sembra a prima vista una lotta riguardante queste tre squadre, ma ancora il campionato è lungo e può riservare delle sorprese, in quanto in agguato, a pochissimi punti di distacco in classifica, viaggiano sia il Pianopoli Amatori, che ricordiamo deve ancora recuperare una partita ed il Real Filadelfia di mister Bartucca.

Discorso a parte merita l’Alchimia Jonica che punta decisamente ad entrare nella griglia play-off, la prova evidente di quanto stiamo affermando si è avuta sabato pomeriggio, quando la squadra di mister Umbrello ha mandato battuta con il minimo scarto un’altra grande del campionato, quel Pianopoli amatori, apparso ai molti una formazione un po’ sotto tono nelle ultime settimane, con una evidente involuzione, crisi di gioco e di prestazioni atletiche. Mister Pietro De Sensi dovrà certamente correre al più presto ai ripari, per non vanificare tutto quello che fin ad ora si era fatto di buono nel corso del campionato, tenuto conto che nel mese di aprile si svolgeranno anche le finali di Coppa Calabria ASC 2023 e la squadra di Pianopoli fino a qualche settimana fa era data per favorita. A nostro modesto parere, troppe le assenze registrate in difesa nel Pianopoli amatori per poter reggere il confronto, sul comunale di Stalettì, contro l’Alchimia Jonica, al cospetto di un team, come quello soveratese, che nell’ultimo periodo sta macinando gioco e risultati.

La Vigor Old Boys nell’anticipo di venerdì sera ha la meglio per quattro ad uno in trasferta in casa della Mac 3 Amami di Migliuso, in una partita dove il solito Antonio Fragalà ha diretto a dovere il centrocampo della squadra vibonese, segnando anche una doppietta di ottima fattura.

Il Boys Marinate ha liquidato la pratica con il Borboruso nel Cuore per quattro a zero, ma la squadra cosentina del presidente Pino Bonacci certamente non ha demeritato al confronto con una formazione di spessore tecnico e nonostante il pesante passivo, ha giocato la partita a viso aperto, ribattendo colpo su colpo agli attacchi vibonesi e rendendo dura la vita agli uomini di capitan Cordiano, che solo sul finale del secondo tempo hanno avuto la meglio sugli avversari, quando poi a lungo andare vengono fuori i valori tecnici da parte di gente di esperienza e di qualità.

Il derby della Piana tra la Lamezia Golfo e la Casa dello Sport invece si è risolto nel secondo tempo, in pieno recupero, sugli sviluppi di una punizione dal limite dell’area per la squadra ospite con Antonio Costantinelli che approfittava di un pallone vagante per battere la retroguardia lametina, apparsa completamente ferma sull’azione di gioco. Due ad uno il risultato finale a favore della Casa dello Sport del presidente Franco Bentivoglio, che alla fine spera sempre in un posticino play-off.

Ma la partita ad alta intensità emotiva si è disputata sul terreno in terra battura del comunale di Girifalco, tra la squadra di casa, l’Academy e la Peppe Teti di Soverato, alla fine ha prevalso, secondo i pronostici, per uno a zero, la squadra Jonica del presidente Pipicelli, ma quanta fatica, su un campo pesante per la pioggia delle ultime ore ed attraversato da folate di vento, per tutto l’arco dell’incontro, che ha reso dura la vita in campo ai protagonisti. L’Academy Girifalco, come dicevamo nei titoli, mette paura alla Peppe Teti Soverato, con il risultato che è rimasto in bilico fino alla fine della partita. La squadra del duo Iozzi-Migliazza, fanalino di coda in campionato, con soli due punti nel carniere, derivanti da due pareggi, con nessuna vittoria e con un filotto di dieci sconfitte, da questo confronto è uscita decisamnete a testa alta, con una prestazione tutta cuore e sacrificio, sperando, in cuor suo, fino alla fine di poter impattare l’incontro e dare così un dispiacere alla squadra soveratese, che lotta, come ben sappiano, per la vittoria finale di questo campionato. Sabato prossimo partita di cartello al comunale di Sant’Onofrio tra la Vigor Old Boys, seconda in classifica e la capolista Boys Marinate, un incontro sicuramente non decisivo per le sorti del campionato, ma che alla fine potrebbe dirci qualcosa sulle reali possibilità di entrambe le squadre.