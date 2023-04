Tutto pronto per la V new edition della “Panoramica di Primavera”, in programma oggi 15 aprile con partenza nel pomeriggio su Corso Numistrano e domenica 16 aprile. Tra le novità dell’edizione di quest’anno, la formula “due giorni” che vedrà coinvolti nel pomeriggio di sabato 15 aprile bambini e ragazzi delle scuole e nella mattinata di domenica gli atleti iscritti alle società che parteciperanno alla gara agonistica, la gara non agonistica, gli appassionati che percorreranno l’itinerario con una bella lunga passeggiata attraverso i punti suggestivi del panorama lametino.

Anche quest’anno, punto di forza della manifestazione è il coinvolgimento di numerose associazioni e realtà del terzo settore del territorio. Main partner della V new edition è la Confcommercio Lamezia Terme, per rendere omaggio alle attività commerciali del nostro territorio che, proprio come i corridori, negli ultimi tre anni hanno profuso, impegno, costanza e perseveranza per resistere nonostante le tante difficoltà e continuare a creare lavoro e sviluppo.

Le associazioni e le realtà coinvolte, alcune delle quali presenti con gazebo e stand su Corso Numistrano a partire da oggi pomeriggio: Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Calabria Cardioprotetta, Aido Letizia Senese, Unione Nazionale Veterani Sport, Uni Pegaso, Asd Xsportgreen, Sport Walking, Lucky Friends, Lions Club Lamezia Host, Croce Rossa, Avis Lamezia Terme, Agesci Lamezia Terme 1 Centro So. San, Legambiente Lamezia Terme. Si occuperanno di garantire la sicurezza delle manifestazione, i volontari di “Guardie Ecozofile – Fare Ambiente”, Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, Radio Club CB Lamezia Terme, Associazione Nazionale Polizia di Stato. Sarà presente alla corsa di domenica 16 aprile, Marco Roma in rappresentanza del team Run for SLA, la memorabile corsa da Agrigento a Venezia che unirà l’Italia per raccogliere fondi a favore della ricerca contro la sla, supportando inoltre, due strutture di eccellenza. Accanto a tutte le scuole invitate e presenti, ci saranno i gazebo di due istituti comprensivi che hanno voluto aderire sin dall’inizio come partner, con una significativa rappresentanza di studenti: l’istituto “Saverio Gatti” di Lamezia Terme e il Pascoli-Aldisio di Catanzaro.

Nel pomeriggio di sabato 15 aprile, nei pressi di piazzetta S. Domenico, il Centro SO.SAN. Lamezia Valle del Savuto terrà la giornata di solidarietà in ricordo del dottore Salvatore Trigona. Attraverso un’equipe di medici, il centro So.San terrà degli screening nel proprio gazebo di tipo cardiologico con elettrocardiogramma, scoliosi infantile, ambliopia infantile e diabete. A partire dal pomeriggio di sabato 15 aprile e per tutta la mattinata del 16, il Lions Club Lamezia invita i cittadini a partecipare al “Lions Day” in occasione del quale si provvederà alla raccolta di occhiali usati e di farmaci nei pressi del gazebo allestito su Corso Numistrano. Simulazione di intervento in situazione di emergenza da parte dei volontari di “Calabria Cardioprotetta” che distribuirà mappa cartacea (e link Googlemaps) dei dispositivi salvavita DAE disponibili H24 sul territorio lametino ed accessibili a chiunque. Legambiente Lamezia allestirà un punto informativo per la distribuzione di gadget e materiale informativo per la divulgazione delle buone pratiche, condividendo spirito e obiettivi che ci vedono impegnati quotidianamente per il bene comune. Avis farà promozione del dono di sangue e plasma mediante informazioni di frontoffice e distribuzione di materiale informativo e piccoli gadgets. Croce Rossa farà promozione delle attività sul territorio, dello sportello sociale attivo e dei 115 anni dell’istituzione del corpo delle Infermiere Volontarie.

La Panoramica di Primavera, patrocinata dal Comune di Lamezia Terme e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera Calabria, è organizzata dall’associazione sportivo dilettantistica “Nicholas Green” e da Violetta Club insieme a Confcommercio Lamezia Terme, in collaborazione con Libertas, Csen Calabria, Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione Falerna Marina, Società Italiana di Promozione della Salute Calabria, Sport Walking”.

Gli organizzatori invitano a prendere visione sull’albo pretorio del Comune dell’ordinanza file:///C:/Users/Utente/Downloads/AttoPubblicato_2023_74_38%20(1).pdf disposta per i due giorni e le relative modifiche al traffico, ringraziando sin da ora tutti coloro che a vario titolo, da oltre tre mesi e mezzo, stanno lavorando per la realizzazione della V new edition della Panoramica di Primavera.