​(ASP-CZ) – Taverna, 5 dicembre 2025 – Sono stati avviati il 4 dicembre 2025, gli interventi di potenziamento delle attività ambulatoriali di Diabetologia e Psicologia presso il Polo Sanitario Territoriale (PST) di Taverna. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’ASP di Catanzaro, l’INMP – Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà, e la Regione Calabria, mira a contrastare la povertà sanitaria e le disuguaglianze nell’accesso ai servizi. ​Nella prima giornata delle attività, che proseguiranno anche nella giornata odierna (5 dicembre), si sono presentati 17 pazienti per usufruire delle prestazioni specialistiche; si è iniziato con Diabetologia e Salute Mentale, due aree cliniche ritenute cruciali per l’incidenza, la necessità di presa in carico e la frequente compresenza nelle persone fragili. Il progetto rientra nell’ambito del Programma Nazionale per l’Equità in Salute (PNES) – area “Contrastare la povertà sanitaria”, e assicurerà continuità fino al 2029.

L’accordo di cooperazione tra INMP e Regione Calabria mira a contrastare le disuguaglianze e favorire un accesso equo ai servizi. ​Nella fase iniziale l’INMP garantisce il supporto attraverso la fornitura di attrezzature dedicate e l’impiego di specialisti qualificati. ​Successivamente, la gestione sarà assunta direttamente dall’ASP di Catanzaro nell’ambito del PNES (di cui INMP è organismo intermedio), garantendo così continuità e sostenibilità. ​L’iniziativa non si limita al finanziamento, ma prevede anche la co-progettazione e l’affiancamento dell’Istituto, vigilato dal Ministero della Salute, all’Azienda Sanitaria, per un supporto concreto in tutte le attività richieste dal PNES.

Questo intervento rappresenta un passo significativo per il miglioramento dell’offerta sanitaria in un’area interna con difficoltà di accesso ai servizi, confermando l’impegno di ASP di Catanzaro e INMP nel promuovere politiche sanitarie inclusive e rafforzare la medicina di prossimità, in linea con le progettualità del PNRR. Il Programma prevede l’estensione di altri interventi su diverse aree della Provincia.