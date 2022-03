Taverna – “Multidisciplinare sulla responsabilità sanitaria e rick management“. Se ne parlerà in un atteso e organizzato meeting di due giorni a Taverna. La location scelta è l’hotel residence Olimpo, in località Cutura. L’evento programmato per i giorni 25 e 26 marzo 2022, è patrocinato dalla Regione Calabria insieme al Comune di Taverna e promosso dall’ordine distrettuale avvocati Catanzaro e dall’ordine dei medici, precisamente dall’associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani, acronimo, Aogoi, dall’ordine degli avvocati di Catanzaro e dal Lions Club Mediterraneo Catanzaro.

“Il contenzioso per fatti di malasanità, vera o presunta, ben lungi dall’essere mitigato dalle legge meglio nota come “Gelli-Bianco” permane a livelli insostenibili per i sistemi sanitari, per le associazioni e di riflesso anche per i medici e in special modo per alcune discipline come l’Ostetricia”, si legge nella prolusione del primo meeting sulla tematica in questione.

Interverranno: Antonello Talerico, presidente ordine avvocati Catanzaro; Daniele Ursetta, imprenditore turistico; Vincenzo Ciconte, presidente ordine medici Catanzaro; Giuseppe Giuliano, direttore generale ospedale Materdomini Catanzaro; Gregorio Ferrari, vicepresidente Bcc del catanzarese; Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria; Elsa Viora, presidente nazionale AOGOI.

In agenda, oltre all’intervento del primo cittadino di Taverna Sebastiano Tarantino, anche il contributo di quaranta esperti del settore tra moderatori e relatori.