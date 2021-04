La nuova insegna BPER della banca di Soveria Mannelli, dislocata in Piazza dei Mille, è stata installata, come si vede in foto. Si completa l’attivazione dello sportello della BPER Banca operativo a Soveria Mannelli.

Cambia l’aspetto della facciata dell’immobile che ospita la sede della banca, sparisce (ne avevamo già dato notizia nell’articolo dal titolo Bper è la nuova insegna della banca di Soveria Mannelli) il vecchio logo della Ubi Banca, presente da diversi decenni, per lasciare il posto alla nuova organizzazione aziendale a seguito dei processi della fusione bancaria Intesa San Paolo-Ubi ed il trasferimento a Bper che hanno interessato in Calabria la rete degli sportelli come quello collocato nel centro di Soveria Mannelli.