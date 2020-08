indetta dal Comune di Nocera Terinese e organizzata dalla Rambaldi Promotions. Il tema delle mattinate – è scritto in un comunicato – è stato il disegno creativo, sin dai primi rudimenti, pazientemente insegnati dal Maestro Gabriele Berretta ai numerosi bimbi del territorio nocerese, iscritti a questo primo Lab.

In questo particolare agosto terinese, il Sindaco Albi e la giunta tutta, hanno voluto dedicare ai più piccini un percorso che li iniziasse al mondo della creatività, scegliendo i corsi della Rambaldi Promotions, che da anni realizza Laboratori didattici in tutta Italia per tutte le fasce di età dei discenti. Il sodalizio tra comune di Nocera Terinese e l’associazione presieduta da Daniela Rambaldi sta iniziando a far vedere alla popolazione quelle che saranno le linee direttrici del protocollo d’intesa firmato mesi fa, prima del lockdown. ” Sono sempre lieta – dice la figlia di Carlo Rambaldi nella nota – di poter portare avanti la mission della nostra associazione e della Fondazione, specie quando i fruitori della didattica sono i bimbi, ai quali vanno rivolte sempre mille attenzioni e una preparazione che consenta loro una maggiore conoscenza delle proprie capacità”.

Ha ringraziato tutti per la cortese accoglienza il Maestro Berretta, che và ricordato, è stato tra i corsisti virtuosi della Scuola Europea di Cinema per un triennio a Terni, diretta da Carlo Rambaldi ; ” Sapevo del calore e delle bellezze del Sud – afferma il docente – ma le riconferme fanno sempre piacere, e qui a Nocera ho trovato in tutti una grande disponibilità che mi ha consentito di svolgere al meglio i compiti impartitimi “.

Sono stati pertanto consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i bambini del Lab alla presenza di una folta rappresentanza di genitori, contenti quanto i giovanissimi allievi, di questa cura della giunta verso i propri figli : “Questi bambini sono il nostro futuro – conclude il sindaco Ing. Albi nella nota stampa – e saperli più preparati e più pronti ad affrontare il nuovo anno scolastico, ci impegna a perseverare su questa strada, con la consapevolezza di avere nella Rambaldi Promotions un valido alleato per la futura didattica e gli eventi che si potranno ulteriormente sviluppare “.

Poco più di una settimana fa a Nocera si svolse il Premio Carlo Rambaldi ove ci fu tra i premiati, il Presidente Gravina che in esclusiva nazionale lanciò la nascita della prima masquotte della Nazionale Italiana di Calcio da un progetto del Maestro Rambaldi, smuovendo l’interesse di tutta la stampa nazionale e non solo. Il Direttore della Fondazione Rambaldi, Giuseppe Lombardi – conclude la nota stampa dell’associazione – ha rinnovato l’appuntamento ai prossimi Lab che si svolgeranno a Nocera Terinese, rivolti ai giovani degli Istituti scolastici con vari corsi e svariate discipline, con iscrizioni aperte in tutta Italia e le borse di studio consegnate al Comune di Nocera Terinese il 10 Agosto, per i giovani del territorio.