Raccontare la letteratura lametina attraverso uno simboli delle festività di fine anno: il panettone.

Non si difetta di creatività e fantasia in quel di Lamezia dove rivivono in forma originale i versi dei poeti lametini Pietro Ardito, Franco Costabile, Francesco Fiorentino, Dario Galli, Felice Mastroianni e Pina Majone Mauro.

L’iniziativa ha come tema: “Panettone poetico lametino: per un Natale di pace”.

“Natale è momento dell’incontro e delle relazioni, con le parole immortali dei poeti la comunità si fa più autentica e più consapevole della grandezza della nostra Lamezia”, argomenta Michela Cimmino, tra gli ideatori della bellissima manifestazione insieme a Francesco Polopoli e Ivan Caparello.

In occasione del lancio del panettone poetico, sono state presentate le palline natalizie dell’Associazione Calabria cardioprotetta con il ricavato già impegnato per acquisto di un nuovo defibrillatore pubblico.

