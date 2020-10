“Sciabaca Festival – viaggi è culture mediterranee”, manifestazione culturale voluta e realizzata dalla casa editrice Rubbettino a Soveria Mannelli, si ispira nel nome alla rete da pesca in uso nelle acque del mar Mediterraneo, che rappresenta la fitta trama di esperienze e culture, idee e scambi che, proprio dal centro del Mediterraneo, convergono e si diramano. È come un viaggio di tre giorni nell’arte e nella letteratura, nella natura e nella scienza, attraverso immagini, musica e parole. Un luogo e un tempo di incontri, ascolto e partecipazione con protagonisti della cultura e custodi della memoria. ilReventino.it intende qui celebrare degnamente la conclusione della sua quinta edizione (2-4 ottobre 2020) con immagini che parlano da sole e che rappresentano tutti gli eventi che si sono succeduti. Si tratta di immagini che dobbiamo all’occhio esteticamente sensibile e giornalisticamente attento di Ilaria Spina che ringraziamo come Redazione per averci dato la possibilità di comporre questo “book fotografico”.