Dal giallorosso dell’Us Catanzaro a quello dell’Asd Sersale 1975.

Per alcuni certi colori sono stampati nel cuore.

Come Eugenio Muzzì, da alcuni giorni nuovo fisioterapista del sodalizio sersalese del presidente Ettore Gallo.

Nuova linfa per lo staff medico dei “Lupi”, alle prese domenica prossima con l’ultima del mini torneo di Eccellenza.

Poi sarà solo play off. Giallorossi attesi dalla doppia sfida con la Palmese.

La Serie D è dietro l’angolo. Servirà calma e pazienza. E i muscoli a posto.

A quelli ci penserà Eugenio Muzzì.

Laurea in Fisioterapia all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e una specializzazione al settore tecnico Figc di Coverciano, oltre che con il Catanzaro il suo curriculum annovera collaborazioni anche con Lnd Calabria, Vigor Lamezia e Sambiase Calcio.

Uomo di medicina e di sport a tutto tondo, è stato accolto con sincero entusiasmo e fiducia senza riserve da tutto l’ambiente.

«Professionista competente, ha i nostri colori stampati sulla pelle. Il giallorosso è nel suo dna. Dopo l’esperienza con il Catanzaro, un’altra avventura con una squadra con le stesse tinte», il telegramma societario al suo indirizzo.

«Sono parole che mi riempiono di orgoglio – sottolinea Muzzì –. Sono pronto a dare il meglio di me stesso e contribuire a far bene quest’ultimo scorcio di una stagione travagliata per via dello stop imposto dalla pandemia.

Ringrazio tutti, dal presidente al settore tecnico, dai calciatori allo staff medico, dall’amministrazione agli altri collaboratori, per avere riposto in me la loro fiducia.

Insieme vogliamo regalare il grande sogno della promozione all’intera comunità».

