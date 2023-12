Un’atmosfera che unisce spiritualità e ritmo, sentimento religioso e gioia di vivere. AMA Calabria continua a portare la musica di ampio respiro internazionale nella nostra regione con “La notte del gospel”. L’evento, inserito nel cartellone della stagione teatrale, sarà un modo per salutare l’arrivo dell’anno nuovo con le note di alcuni tra i brani più caratteristici del periodo natalizio. Il concerto, grazie al sostegno della Direzione Generale Spettacolo e dell’Assessorato Regionale alla Cultura, giovedì 28 dicembre alle ore 21, al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, vedrà protagonista il Virginia State Gospel Choir.

Il coro, tra i più rinomati in tutta la scena statunitense, vedrà la sapiente guida di Perry Evans che riesce a creare il perfetto connubio tra gospel tradizionale e moderno. Sarà impossibile non lasciarsi trascinare dall’energia dell’imponente formazione del Virginia State Gospel Choir; ben 30 artisti saranno sul palcoscenico pronti a far scoprire le atmosfere blues, spiritual e gospel.

Un concerto che avrà un susseguirsi di brani arricchiti da coinvolgenti coreografie, in cui l’eleganza e lo stile sono importanti quanto la vocalità e i testi che accompagnano la musica. Un talento, quello del Virginia State Gospel Choir, che riesce ad essere travolgente grazie alla potenza delle voci che vanno a comporlo.

Dal rhythm & blues alle sonorità africane, “La notte del gospel” sarà popolata dalle tipiche voci black, quelle piene dei solisti e degli altri artisti che provengono dai più differenti ambienti musicali. Voci dai diversi timbri, che hanno imparato a fondersi e compensarsi, riuscendo a creare un equilibrio musicale di raro impatto. Una presenza di prestigio questa del coro americano, che sarà tra i protagonisti della XXXI edizione del Concerto di Natale in Vaticano, che sarà trasmesso giorno 25 dicembre su Canale 5.

Con un’imponente presenza scenica formata da 30 elementi ed un altissimo livello tecnico il Virginia State Gospel Choir è tra i cori più attivi e rinomati della scena gospel statunitense. Fondato nel 1971, il coro è composto da giovani musicisti laureati alla Virginia University, oltre ad artisti che affondano le proprie radici nei più svariati generi musicali. Il coro raggiunge la fama internazionale nel 1992, quando James Holden ne diventa il direttore artistico, esibendosi in tutti gli Stati Uniti e anche in Europa. “La notte del gospel” segna il ritorno del Virginia State Gospel Choir in Italia, dopo sette anni dal loro ultimo tour europeo.

Perry Evans è l’elemento che fa fare il salto di qualità al coro, guidandolo verso nuovi livelli di talento e coinvolgimento del pubblico. Il musicista, nel 2003, riesce ad imporsi su undici delle tredici categorie in gara alla National Black Music Caucus Choir, un prestigioso concorso di New York. Non solo, Evans nel 2013 partecipa ad America’s Got Talent, e la sua performance entusiasma gli spettatori.

Gli ultimi biglietti per “La notte del gospel” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure on line consultando il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail [email protected].