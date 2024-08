Alla compagnia Teatro dei Dioscuri, con la commedia “Na scampagnata ’e tre disperati” di Antonio Petito, per la regia e rielaborazione di Antonio Caponigro, è affidato il compito di dare l’avvio questa sera (7 agosto 2024) al 44° Concorso teatrale “Città di Soveria Mannelli”, la tradizionale kermesse agostana dedicata interamente al teatro, rigorosamente in piazza e con per tetto un cielo di stelle.

Si parla di tradizione perché è fin dagli anni Trenta che la comunità di Soveria Mannelli ha fatto emergere la sua passione e la sua profonda vocazione per il teatro. A quei tempi, grazie al commediografo soveritano Umberto Pascuzzi, autore di opere teatrali memorabili e creatore della Filodrammatica Soveritana, una compagnia amatoriale che ha portato alla ribalta i suoi stessi testi e quelli di altri autori soprattutto calabresi.

Ma la tradizione teatrale soveritana non si è spenta con la sua scomparsa, avvenuta nei primi anni Sessanta. Si è al contrario così tanto radicata, anche grazie a un seguito sempre crescente, da diventare un vero e proprio “Concorso teatrale” che si ripete ininterrottamente dal lontano 1980, sino ad arrivare all’attuale edizione numero 44, coinvolgendo negli anni compagnie teatrali di ogni genere, provenienti da tutto il territorio regionale e anche da fuori regione.

Il seme era ormai stato piantato e i suoi frutti erano pronti per essere raccolti dai suoi eredi naturali. Tra questi, Gino Capolupo, attore, regista e autore egli stesso, che ha fatto del teatro una delle sue più importanti ragioni di vita. È lui, come ormai avviene da molti anni, il direttore artistico della manifestazione, curata dall’associazione I Commedianti di cui è presidente.

Il Concorso è patrocinato e cofinanziato dal Comune di Soveria Mannelli, la cui amministrazione, guidata dal sindaco Michele Chiodo, ha fatto anche quest’anno tutto il possibile per non interrompere la tradizione, ha l’approvazione dell’ente T.A.I. Calabria (Teatro Amatoriale Italiano), ed è realizzato con il contributo della Regione Calabria (Calabria Straordinaria).

Le ulteriori sei date in cartellone vedranno protagonisti: la compagnia teatrale Miglierinese (8 agosto) con “Abra cadabra… candileri e micci” di Capria, Santoro e Spataro, per la regia di Pasquale Caligiuri; la compagnia teatrale I Commedianti (9 agosto) con “A criatura e la banda del ciuccio” di Ciccio De Marco, per la regia e rielaborazione di Gino Capolupo; la compagnia teatrale Pro loco di Parenti (17 agosto) con “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta, per la regia e rielaborazione di Gino Capolupo; la compagnia teatrale Lule Lule con “Cambiano i colori ma rimangono i favori” (18 agosto) di Cosimo Bellucci, per la regia di Rachele Barresi e Paolo Mondello; il gruppo musicale I Notte Battente con “Suoni e teatro della Calabria” (19 agosto); la compagnia teatrale I Commedianti e i The Simplers con “Teatro & musica” (20 agosto).