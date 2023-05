Bentornati a tutti i miei lettori a un nuovo articolo dedicato alla mia rubrica Wine experience dalla Calabria.

Oggi voglio parlarvi della nuova immagine dei vini delle Tenute Paese, un restyling generale per i loro vini storici.

Questo cambio di etichetta è stato anche apprezzato dal mercato, motivo per cui le loro etichette sono tra i finalisti del concorso One More Pack!

La nuova proposta di immagine dei vini di Tenute Paese concorre nella shortlist dei professionisti e sarà in mostra a Napoli il 9 giugno, presso la Città della Scienza.

https://onemorepack.it/ visualizza-i-progetti-dei- professionisti-2023/ Se si vuole, chiunque può votare online, basterà andare sul sito dedicato, si ha tempo fino al 31 maggio ecco il link

Io vi do appuntamento al prossimo articolo dedicato a momenti di gusto in giro per la Calabria.

Piero Cantore