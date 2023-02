𝙋𝙞𝙚𝙩𝙧𝙖 𝙘𝙤𝙥𝙥𝙚𝙡𝙡𝙖𝙩𝙖 𝙙𝙞 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙖 𝙁𝙞𝙡𝙤𝙢𝙚𝙣𝙖. 𝙋𝙧𝙤𝙢𝙤𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙚 𝙫𝙖𝙡𝙤𝙧𝙞𝙯𝙯𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙤-𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙍𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙤” su questo tema si sviluppa l’incontro programmato nell’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Costanzo” per il prossimo 17 febbraio. Organizzatori del convegno sono stati la Pro Loco Decollatura e l’ IIS “L. Costanzo”, l’idea invece è nata da un incontro con il socio Prof. Vincenzo Viterbo, che ha spinto l’ associazione locale e l’istituto a creare un momento di confronto, fra generazioni vecchie e nuove, con al centro la tematica della valorizzazione patrimoniale e culturale del territorio, toccando però anche aspetti della vita sociale del paese. Il convegno è patrocinato dal Gal Dei Due Mari; Comune di Decollatura; Comitato Lamezia 4 gennaio 2018; GrafichEditore.

L’incontro moderato da Pietro Melia, giornalista, vedrà in apertura i saluti della Prof.ssa Francesca Amendola, Dirigente IIS “L.Costanzo”; di Michele Astorino, Presidente Pro Loco Decollatura; e del Prof. Vincenzo Villella, direttore della rivista “Lamezia Storica”.

A seguire la trattazione del tema “La pietra coppellata di Santa Filomena”, l’intervento del Prof. Giuseppe Musolino ci permetterà attraverso un excursus storico di entrare nel vivo del convegno mentre gli interventi del giornalista Raffaele Spada e della Dott.ssa Ginevra Gaglianese, archeologa e ricercatrice, ci faranno conoscere meglio la pietra in questione, ovvero quella superficie rocciosa che affiora lungo una strada interpoderale in località Orsi, con incisi diversi segni: 12 coppelle di 5cm di diametro circa, una coppa di 20 cm circa, un motivo a croce e segni che sembrano due impronte di piede.

Gli organizzatori del convegno si sono posti però l’obiettivo, di contestualizzare la Pietra di Santa Filomena in un circuito di sensibilizzazione e valorizzazione, nonché di tutela e promozione dell’area del Reventino.

Lo scopo è ambizioso e gli stessi organizzatori sono pienamente coscienti che il convegno di venerdì 17 rappresenta solo un piccolo tassello e loro rappresentano solo una piccola parte degli attori da mettere in gioco, per portare ad una crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile, attraverso anche lo sviluppo del turismo sociale e la promozione turistica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, gastronomico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni locali.

Nell’ottica sopra citata si svilupperà la seconda parte dell’incontro “Promozione e valorizzazione socio-culturale del territorio del Reventino” che vedrà gli interventi del Dott. Nello Sofi (Comitato “4 Gennaioi 2018″ di Lamezia Terme); dell’Ing. Angelo Gigliotti (Presidente APS “Discovering Reventino” e guida AIGAE; la Dott.ssa Nella Fragale ( Graficheditore) e il Prof. Franco Rubino (Presidente Corso di Laurea in Economia Aziendale UNICAL).

La conclusione dei lavori vede coinvolte le Istituzioni, proprio a sottolineare come gli organizzatori hanno deciso che l’obiettivo finale che si sono posti è raggiungibile solo se condiviso da tutti gli attori del territorio (il prossimo convegno si sta organizzando per i prossimi mesi e vedrà coinvolti gli attori economici) e nello specifico nella parte finale prenderanno parola l’ Ing. Raffaella Perri, Sindaco di Decollatura; il Dott. Giacomo Giovinazzo, Direttore Generale del Dipartimento agricoltura della Regione Calabria; il Dott. Francesco Esposito, Presidente del “GAL dei Due Mari” ed in fine l’ Onorevole Gianluca Gallo, Assessore all’agricoltura della Regione Calabria.

Le parole finali del convegno la Pro Loco Decollatura le vuole rivolgere agli studenti e alle studentesse che saranno presenti, ovvero invitandoli ad alzare sempre più l’asticella e la curiosità verso ciò che li circonda, aumentando la cultura del lavoro e la caparbietà nel rendere concrete le idee affinché possano effettivamente realizzarsi.