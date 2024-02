Bentornati! Oggi vi parlerò di un prodotto fantastico della gastronomia calabrese. Sto parlando dei frisuli di maiale, da non confondere con la gelatina, altro piatto tipico della tradizione calabrese ricavato sempre dal maiale.

Come diceva sempre mia nonna, del maiale non si butta niente: i frisuli in Calabria, ma nella zona di Napoli chiamati ciccioli, si ottengono dalle parti di grasso dello scarto del maiale bollito per ore.

Alla fine si depositerà sul fondo il grasso con parti magre che vengono scolate per bene e inserite in contenitori principalmente di vetro ben sterilizzati. Un cibo della tradizione contadina che però negli anni è stato valorizzato e apprezzato.

Scopriamo insieme come prepararli. In una pentola capiente inseriamo il lardo di maiale tagliato a pezzi di media grandezza, poi inseriamo dell’acqua fredda in modo da ricoprirlo completamente.

Inseriamo il sale e portiamo a bollire, poi abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere per circa tre quattro ore a fuoco medio.

Prendiamo il grasso depositato sul fondo e lasciamolo riposare all’interno di una ciotola.

Quando sarà solido e ben raffreddato riponiamolo nella pentola e facciamolo riscaldare per circa 15/25 minuti, le parti che rimarranno solide dopo questa operazione saranno i nostri frisuli, che conserveremo in dei contenitori di vetro inserendo sopra un po’ di grasso sciolto.

Facciamo raffreddare il tutto e conserviamolo in frigorifero ben chiuso.

Io adoro riscardarli leggermente in padella e poi spalmarti sul pane abbrustolito.

Un gusto in bocca straordinario che culla il mio palato.

Un’altra preparazione che adoro e l’abbinamento tra frisuli e uovo. Io lo preparo così: prendo una padella, inserisco al suo interno i frisuli tagliati a pezzetti e li ripasso in padella. Poi inserisco un’uovo e amalgamo il tutto per bene così da insaporirlo con i frisuli.

Nel periodo invernale lo propongo ai miei ospiti come aperitivo realizzando queste bruschette fenomenali.

Piero Cantore