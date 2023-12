Non va in letargo la passione per le quattro ruote in Calabria.

A Tiriolo ha avuto luogo, domenica scorsa, un partecipato ritrovo di Natale degli amanti delle quattro ruote, sono quelli che seguono la mission dell’associazione Piccole ruote di Serrastretta e Gruppo 500 per passione di Catanzaro.

Erano più di 90 i partecipanti tra iscritti storici aderenti ai club e novizi appassionati di motori.

Tutti gli automobilisti presenti sono stati omaggiati con un piccolo panettone in una giornata resa magica dalla musica di Michele Talarico.

“Grazie a tutti i gruppi vecchi e nuovi che hanno preso parte alla quarta edizione del ritrovo di Natale. L’obiettivo resta quello di realizzare e promuovere attività culturali finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico sul territorio, alla valorizzazione di piccoli borghi che non meritano di essere dimenticati”, si legge in una nota stampa dell’associazione Piccole ruote.

A rendere più allegro il IV raduno regionale di amanti delle quattro ruote anche Babbo Natale e gli Elfi: la passione per i motori regala allegria e socializzazione a Catanzaro e a Serrastretta.

Enzo Bubbo