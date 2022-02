Proclamazione di sciopero nazionale di 4 ore dei lavoratori dipendenti delle aziende di Trasporto Pubblico Locale (CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori) – che potrebbe ricomprendere la partecipazione degli operatori aderenti delle Ferrovie della Calabria in attività anche sulla linea Soveria Mannelli – Catanzaro e procurare eventuali disagi ai passeggeri – ai sensi e nel rispetto della legge 146/90 e sue successive modificazioni (83/2000 e disciplina di settore).

Ad annunciare la giornata di sciopero con una nota che di seguito pubblichiamo – pervenuta in redazione – è il segretario nazionale Domenico De Sena della sigla CONF.A.I.L. – F.A.I.S.A. Federazione Autonoma Italiana Sindacato Autoferrotranvieri.

«Con la presente si dichiara una prima manifestazione di sciopero di 4 ore per il giorno 25 FEBBRAIO 2022 per tutti i lavoratori delle aziende a cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (mobilità TPL).

La scrivente organizzazione sindacale, avendo esperito con esito negativo la procedura di raffreddamento in data 1 febbraio 2022 e la procedura di conciliazione il 4 febbraio 2022 (si allegano verbali), per rivendicare il rinnovo del CCNL di categoria scaduto nel 2017, rispetto al quale la revisione delle retribuzioni in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro anche alla luce delle inedite problematiche introdotte dalla pandemia da SARS-COV 19 tuttora in corso, l’orario e l’organizzazione del lavoro, ivi compresa quella dello smart working, sono solo alcuni dei temi che richiedono urgente attenzione,

Lo sciopero si svolgerà, nel pieno rispetto della legge, dei regolamenti e degli accordi, nazionali e locali in materia. Le strutture territoriali comunicheranno le modalità di adesione a livello locale».