Dal grande interesse per il vending (distribuzione automatica), passione concretizzata in attività nel 1998, Aldo Pucci, giovane imprenditore con le idee chiare e proiettate nel futuro, è riuscito a dare vita ad un progetto innovativo che pone all’avanguardia il nostro territorio, rispetto all’intera regione.

A Soveria Mannelli e Rogliano, infatti, nasce il servizio H24 di distribuzione automatica di caffè, bibite e snack. Il primo shop aperto durante tutto l’arco delle 24 ore in Calabria, che consente di acquistare caffè in grani, in cialde e capsule di tutti i marchi. Il tutto per soddisfare ogni esigenza e per ogni macchina di caffè espresso.

“Se avete voglia di un buon caffè – dice Pucci – a qualsiasi ora del giorno o della notte, potrete berlo senza dovervi preoccupare di non trovare il prodotto disponibile. Altra innovazione è rappresentata dall’opportunità, all’interno dei nostri locali, di poter acquistare con banconota o con varie App di pagamento”. “Se avete voglia di un buon caffè – dice Pucci – a qualsiasi ora del giorno o della notte, potrete berlo senza dovervi preoccupare di non trovare il prodotto disponibile. Altra innovazione è rappresentata dall’opportunità, all’interno dei nostri locali, di poter acquistare con banconota o con varie App di pagamento”.

Altro aspetto importante del progetto imprenditoriale di Pucci, è rappresentato dai servizi offerti. “L’interno dello shop è allestito con Wi-Fi gratis e Alexa – spiega Pucci – per avere aggiornamenti meteo, notizie varie o per scegliere la tua canzone ideale mentre degusti il tuo caffè preferito. E inoltre, per vivere appieno il nostro shop, mentre degusti comodamente il tuo caffè, potrai ammirare le foto aeree del locale effettuate con l’ausilio del drone. Non resta – conclude Pucci – che venire a trovarci e assaggiare i nostri prodotti. TI ASPETTIAMO!!”.