di Giancarlo Caroleo

La pubblicazione della storica e scrittrice americana G.Slaugther Calabria la Prima Italia, avvenuta del lontano luglio del 1939 presso l’Università del Wisconsis/Medison, ha trovato nuova linfa nella giornata del 3 gennaio u.s., nell’evento di presentazione della traduzione italiana del testo curata dalla studiosa Sara Cervadoro, nell’edizione di Giuseppe Meligrana, svoltosi nella Sala Consiliare della città di Squillace.

La tematica, trattata con pregiata competenza dal relatore Salvatore Mongiardo (filosofo e direttore scientifico del Centro Studi e Ricerche sulla Prima Italia con sede proprio nella patria di Cassiodoro) fa eco al tenace interessamento dell’Università delle Generazioni (con sede a Badolato) il cui fondatore, il giornalista Mimmo Lanciano, ha pazientemente operato, nel tempo, nella prospettiva di una lettura nuova della storia locale, determinando in essa la dimensione più concreta per la ricostruzione ponderata dei processi del passato che hanno avuto come baricentro proprio la nostra Calabria.

All’incontro, aperto dal sociologo Franco Caccia, hanno preso parte diverse autorevoli personalità e rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni.

Il senso dell’iniziativa è stato quello di promuovere una più autentica riflessione in merito alle sorti del nostro meridione e, più in particolare, delle terre calabre laddove, proprio nell’istmo più stretto della Penisola, sotto il governo di Re Italo, avrebbe anche avuto origine in nome dell’Italia.