Un evento mototuristico che ha avuto un considerevole partecipazione è stato organizzato da un gruppo di ragazzi del comune di Scigliano. Primario obiettivo far scoprire le tante bellezze nel territorio del Savuto, in provincia di Cosenza posto al centro della Calabria, e promuovere portandone a conoscenza la cultura enogastronomica e paesaggistica.

Per portare maggiore visibilità all’evento, ha accettato di partecipare, Federico Marretta, ex pallavolista professionista di livello internazionale, motoviaggiatore, produttore cinematografico, creatore di contenuti con oltre 100mila seguaci sui vari social network e ambasciatore per KTM Italia. Lo stesso è solito raccontare i propri viaggi tramite i suoi canali social, riscuotendo un ampio successo in termini di visualizzazione, cosa che sicuramente avverrà anche per il Pre Sila Adeventure, così promuovendo nel migliore dei modi Scigliano e l’evento e raduno motoristico.

Il Pre Sila Adventure per come strutturato, ma anche in attuazione dell’obiettivo prefissato, cercherà di apportera giovamento ai piccoli imprenditori del paese, con l’intenzione di contribuire a rendere Scigliano una meta motociclistica permanente.

Nelle scorse settimane, il 16 e il 17 febbraio 2024, con pernotto sul posto presso le strutture ricettive nel comune, si sono svolte le due giornate come previsto nel programma.

In particolare venerdì 16 una volta giunti a sistemazione, i partecipanti saranno guidati presso il centro storico di Calvisi e Diano per poi radunarsi in piazza Carmine Golia. La cena, a base di prodotti tipici, è stata consumata presso uno dei locali pubblici sciglianesi. La seconda giornata, sabato 17, i partecipanti sono stati guidati lungo un percorso panoramico, Ponte Sant’Angelo, Timpe, Monserrato, Traversa.