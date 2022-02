14 nuovi ATM Postamat installati, altri 29 sostituiti con apparecchi di nuova generazione, 152 località interessate da progetti di decoro urbano con il restyling delle cassette rosse di impostazione, 106 Uffici Postali in cui è stato installato il Wi-Fi gratuito, 8 comuni con le nuove cassette postali “Smart”, in grado di fornire numerose informazioni ai cittadini.

Sono questi gli interventi realizzati ad oggi negli 112 Piccoli Comuni delle Province di Catanzaro e Vibo Valentia nell’ambito del programma promosso dall’Azienda a partire dal 2018 e continuato anche nel 2021 in favore dei Piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

Inoltre, in provincia di Catanzaro, Poste Italiane ha potenziato il sistema di videosorveglianza per incrementare la sicurezza in 63 Uffici Postali e ha messo a disposizione di 8 Amministrazioni locali altrettanti POS in comodato d’uso gratuito.

L’attenzione riservata ai Piccoli Comuni e alle comunità locali confermano ancora una volta il ruolo di Poste Italiane, capace, con i suoi quasi 160 anni di storia, di essere una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte dei cittadini. Poste Italiane è presente nel tessuto sociale ed economico delle province di Catanzaro e Vibo Valentia con 179 Uffici Postali, 15 Centri di Distribuzione, 117 ATM Postamat e 80 Punto Poste, ovvero reti terze quali tabaccai o stazioni di servizio ENI.

Poste Italiane, inoltre, contribuirà al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con circa 7.000 uffici postali dei comuni più piccoli, compresi quelli della Calabria, nei quali saranno aperti sportelli unici per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, e con una rete di oltre 200 aree di coworking su tutto il territorio nazionale.

Con il contributo al PNRR l’azienda guidata dall’AD Matteo Del Fante conferma il suo ruolo di pilastro strategico per il Paese a sostegno delle comunità locali favorendo la crescita economica e rafforzando la coesione sociale.