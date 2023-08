Patrocinata dal Comune di Platania ed organizzata dalla locale Pro Loco unitamente alle Associazioni ADA e AL VAGLIO, si svolgerà venerdì 11 agosto, alle ore 21, in Piazza Vittorio Veneto, la presentazione del romanzo “COPPOLE A MARACAIBO” di Francesco Antonio Fagà.

L’iniziativa è inserita nell’ambito del Cartellone degli eventi culturali estivi del Comune di Platania, dove è ancora esposta la mostra di alcune opere del Goya, il famoso pittore spagnolo.

Il libro, in uscita per i tipi di Link Edizioni, riprende le turbolente vicende calabro-americane dello spedizioniere Rocco Scordo, un moderno e irrequieto Ulisse, già al centro della precedente opera di Fagà “Odiseo y el Rio Atrato”.

Rocco Scordo, emigrato calabrese in Venezuela dove svolge la sua attività di spedizioniere di merci, è inseguito dal suo passato: sia da quello vissuto in giovinezza nella sua Calabria, sia da quello più recente vissuto nelle terre caraibiche. Tra ricordi e re incontri, la sua vita scorre costellata da sorprese e scoperte, sfide e passioni, incantesimi e malaffare, in un turbine di avvenimenti che non gli lasciano riprendere il fiato. Sullo sfondo delle sue vicende, una storia d’amore intensa, magica e sospesa, vissuta sul filo della bontà d’animo e dell’arroganza del potere.

Introdurrà la presentazione Michele Montuoro e dialogherà con l’autore Antonio Pagliuso, Direttore Artistico dell’APS AL VAGLIO.

La conversazione sarà allietata dagli interventi musicali di Giada Spina (voce) e Claudia Leone (chitarra).