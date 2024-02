La palestra Krak Team di Decollatura conquista il podio a Roma nella competizione a carattere Nazionale denominata “Kickboxing Sunday”.

La manifestazione, organizzata dai fratelli Liberati Campioni Mondiali di Kickboxing, si è svolta presso il Palatorrino, nella Capitale. Circa 310 i partecipanti.

A rappresentare la Calabria è stata proprio la palestra decollaturese guidata dalla pluricampionessa, Giulia Chiodo, che ha visto i suoi giovani atleti accompagnati dal M° Vincenzo Russo.

8 gli atleti novizi che affrontavano per la prima volta un’esperienza di questo tipo. Molte le medaglie vinte: un oro ottenuto da Alfredo Pucci, 3 argenti conquistati da Morena Pane, Maria Assunta Pezzella e Filomena Perri; infine, 4 le medaglie di bronzo: Antonio Marotta, Matteo Esposito, Fatima Cristiano, Melissa Aragona.

Un ottimo inizio per la Krak che fa ben sperare in vista della Coppa del Presidente in programma a Jesolo alla fine di febbraio.

“Questi ragazzi – dice con estrema soddisfazione e anche un pizzico di orgoglio la coach Giulia Chiodo – non hanno battuto ciglio nel confermare la loro partecipazione in quel di Roma, una regione fucina di Campioni, svegliandosi alle 3 di notte, gareggiando con prestazioni da veri fighters e ritornando a casa 24 ore dopo. Un esempio di grande dedizione e passione per tanti ragazzi”.