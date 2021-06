Serata da ricordare, sabato scorso, in quel di Pentone, in occasione della Festa della Musica del solstizio d’estate.

Un grande successo con meriti da ascrivere alla Pro Loco di Pentone che ha profuso tutte le energie necessarie per dar luogo a un appuntamento musicale importante che vede tutta l’Europa impegnata a dare continuità a questa manifestazione che ha subito il contraccolpo Covid 19.

Il Sindaco di Pentone Vincenzo Marino, molto impegnato per la buona riuscita della manifestazione, ha espresso soddisfazione e compiacimento per quanto si è visto nell’anfiteatro intestato a Mino Reitano, compianto ambasciatore calabrese nel mondo. Pienamente soddisfatti anche i partner di ausilio quali Catanzaro Village e Viva Vitalità Italiana Calabria.

Dopo i saluti del Presidente della Pro Loco Vitaliano Marino, ad aprire la serata Mimmo Mancini e Celeste Iiritano con “Calabria mia” e con Gegè Reitano in collegamento video con l’Anfiteatro che ha salutato Pentone. John Nistico ha curato la connessione video. A presentare la bellissima quanto elegantissima Valentina Vono. Celeste Iiritano ha colto l’occasione per ricordare il compianto Gianfranco Riccelli con un brano che il cantautore aveva scritto proprio per lei e nella versione acustica, con alla chitarra Gioacchino Miriello, ricordano il pilastro del cantautorato calabrese. Ma ecco il momento del super ospite della serata Vinz Derosa; celebratissimo cantautore folk residente a Toronto. Vinz in occasione della sua presenza qui in Calabria, ha accettato l’invito di partecipare alla Festa della Musica. Dopo la sua smagliante performance il Sindaco Marino e l’Ass. alla Gentilezza Anna Pullano sono intervenuti per porgere il benvenuto a tutti gli ospiti presenti. In particolare, la Pullano si è interessata degli omaggi floreali alle donne in scena tra cui il bouquet alla presentatrice e l’allestimento del proscenio degnamente colorato di vasi fioriti.

A dare, poi, continuità alla serata e la novenne Morena Zappia che incanta il pubblico con “la notte” di Arisa. La serata entra nel pieno ed i protagonisti sono i tanti cantori venuti da ogni dove: Renato Vono, Sandra Canistrà, Domenico Zappia, Nicoletta Burgello, Mimmo Masciari, Marisol Pia Santoro, Lino Santoro, Maria Gisella Rotundo, Ilo Di Tommaso, Antonio Pugliese detto paese mio, Emanuele Corea, Frank Greco, Amerigo Marino, Maria Melody Veraldi, Tina Pallaria, Vincenzo Martella, e chiude il parterre Aurelio Miriello. Grande l’impegno del fonico Paolo Fato, ben supportato dai soci Pro Loco, in primis Alfio Riccelli, che hanno rifocillato, inoltre, i cantanti prima dell’esibizione. Un doveroso ringraziamento gli astanti l’hanno rivolto anche ai carabinieri di Pentone per la presenza a garanzia del rispetto delle norme per il contenimento covid 19.