L’Asp di Catanzaro potenzia l’attività chirurgia e abbatte le liste d’attesa con interventi anche di sabato e domenica. Si rafforzano le attività chirurgiche negli ospedali di Lamezia Terme, Soveria Mannelli e Soverato.

Arrivano buone notizie per i cittadini utenti che a causa della pandemia sono stati costretti a rinviare interventi chirurgici.

L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro – come contenuto in una nota stampa pervenuta in redazione – ha infatti messo a punto un cronoprogramma per recuperare le liste di attesa per interventi e prestazioni specialistiche, che si sono accumulati nei due anni di pandemia legata al Covid-19. Il programma prevede l’abbattimento consistente delle liste d’attesa e il potenziamento delle prestazioni chirurgiche nei tre presidi ospedalieri di Lamezia Terme, Soveria Mannelli e Soverato.

Un obiettivo fortemente voluto dal commissario straordinario dell’Asp dottore Ilario Lazzato, in ottemperanza al decreto del commissario ad acta n. 13/2022 della Regione Calabria, che ha promosso diversi incontri propedeutici, insieme al Direttore Amministrativo aziendale e al Direttore Sanitario aziendale, alla presenza dei Dipartimenti e dei Distretti dell’Asp di Catanzaro, del responsabile CUP, del Direttore Ufficio personale, Direttore del presidio ospedaliero unico, del responsabile Screening oncologici.

A tal proposito, è stato approvato il cronoprogramma degli interventi che verranno eseguiti presso gli ospedali “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, di Soverato e di Soveria Mannelli. L’azione di recupero delle prestazioni chirurgiche è stata concordata con i direttori delle unità operative afferenti al Dipartimento di Area chirurgica diretto dal dottore Manfredo Tedesco.

Grazie all’impegno e all’entusiasmo degli operatori sanitari gli interventi per le patologie oncologiche saranno calendarizzati anche nelle giornate di sabato a Soveria Mannelli e di domenica a Lamezia Terme. Relativamente alla specialistica ambulatoriale sono state aperte le agende da parte del CUP. Un ringraziamento particolare va rivolto a tutti gli operatori sanitari e amministrativi che hanno aderito alla proposta della Direzione Generale con senso di responsabilità ed abnegazione.

Nella foto, realizzata mentre veniva eseguito un servizio televisivo, della giornalista Karen Sarlo, per il telegiornale della TGR di Rai 3 Calabria, presso l’ospedale del Reventino di Soveria Mannelli. Un articolo è stato pubblicato sul sito ilReventino.it in data 3 agosto 2015 dal titolo: Ospedale del Reventino – Viaggio della TGR Rai Calabria nella sanità che “Soffre e Spera”.