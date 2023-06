Torna l’appuntamento con la mia rubrica Momenti di gusto in giro per la Calabria. Se volete degustare qualcosa di sfizioso e particolare e non sapete dove andare qui troverete dei miei consigli per delle preparazioni che dovete assolutamente provare. Io amo sperimentare e provare posti nuovi e per questo ho voluto realizzare una piccola guida dedicata ad alcune proposte che non potete perdere, golosità in chiave food porn, così da poter gustare e testare la bravura di chef, pasticceri, pizzaioli e imprenditori calabresi.

Questo è il consiglio del mese di giugno in cui voglio parlarvi del mio momento di sapore, degustando una carne fantastica da “Mammarè pizza e chiuriti”, sede di Bisignano.

Da qualche mese, solo nella sede di Bisignano è stata inserita una proposta di ristorazione per me molto gustosa e particolare.

Oggi vi parlerò di una tagliata di carne con sopra dei funghi porcini molto buona. Iniziamo dalla presentazione del piatto molto bella. Alla vista si presentava molto bene sia quella con i porcini che quella solo arrostita, il colori erano armonici.

La versione senza porcini con la reazione di Maillard si presentava molto bene con una caramellizzazione uniforme, senza parti bruciate. Il colore della carne era bello rosso nella parte interna, la cottura con cui è stata presentata era al sangue, come richiesto da me. Invece quella con i porcini aveva una cottura media, ottimi anche qui i colori, e anche la reazione di Maillard in questo caso era perfetta.

Alla vista risultano entrambe ben umide e succulente. La carne era alta due dita e tagliata a 45 gradi come vuole la tagliata di bovino. Non mi scorderò mai una frase che mi è stata detta a Firenze durante un corso dedicato alla Fiorentina, che sotto le quattro dita lì viene considerato carpaccio.

Anche il profumo era molto invitante, risultava perfetta, si sentiva l’odore di tostato del caffè e il fantastico profumo di pane appena sfornato sinonimo di una perfetta reazione di Maillard e quindi di conseguenza di un’ottima cottura. Al palato la carne arrosto risultava bella succulente e corposa con un gusto eccezionale, si sentivano tutti i sentori della carne con una reazione di Maillard fatta in modo corretto, la carne era molto morbida con una buona masticazione.

Ottimo l’abbinamento con i funghi: i due prodotti legano sempre molto bene insieme. Che dire? Complimenti allo chef! Una carne preparata in modo magistrale, poi la qualità degli ingredienti era notevole e si sentiva al palato.

Se andate, mi raccomando poi fatemi sapere che ne pensate anche voi, sulla mia pagina Facebook personale Piero Cantore. Ci tengo anche a sapere il vostro parere e se i consigli che vi sto dando vi sono utili.