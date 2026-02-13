Scigliano è completamente isolato! La giornata e la nottata di violento maltempo tra il 12 e il 13 febbraio, con pioggia battente e incessante e forti raffiche di vento, hanno provocato danni pesanti su tutte le strade di collegamento delle molteplici frazioni che compongono il quadro urbano del piccolo centro del Savuto.

Frane e smottamenti si sono verificati sulla Sp 70 che porta allo svincolo Savuto. Chiusa anche la A19 chiusa in località Carrano e in direzione Carpanzano e Colosimi, come la Sp 66 che collega Porticelle nella zona centrale del paese.

Crollata completamente anche la strada comunale della frazione Celsite sottana dove il manto stradale ha ceduto, isolando completamente alcune abitazioni che, per fortuna, sono disabitate. Un evento che potrebbe creare problemi anche alla tratta ferroviaria delle Ferrovie della Calabria, in via di rifacimento, che insiste nella nella zona superiore dell’area.

Al momento unico collegamento del paese del Savuto con il resto del territorio è il tratto della Sp 64, in via di riapertura (perché chiusa al traffico da 12 anni ndr) ma ancora non ufficialmente riaperta, interessata da notevoli quantitativi di acque pluviali provenienti dal vicino abitato di Pedivigliano.

Infine, nella frazione Lupia era caduto un pino che occupava l’intera carreggiata e impediva l’accesso al centro abitato che, fortunatamente, è stato ripristinato.

Per la cronaca, tutti i dipendenti comunali che operano nella raccolta dei rifiuti, sono stati dirottati, su indicazioni del sindaco, Pane, su tutte le zone interessate dagli eventi idrogeologici.

LA SITUAZIONE IN ALTRI CENTRI

L’amministrazione comunale di Decollatura ha fatto sapere che la situazione meteo-idrogeologica sul territorio si è ulteriormente aggravata. portando a 3 il livello di criticità con probabilità elevata di frana e inondazione e

con potenziali danni a beni e persone.

Qui sotto le grosse frane sulla SP 64, sulla SP 159 e l’esondazione di località Galera a Decollatura

E’ stata comunicata la chiusura immediata al traffico dell SP 64 con movimenti franosi e cedimento strutturale della carreggiata in seguito all’esondazione del fiume sottostante.

Sono chiusi al traffico: L’intero tratto compreso tra il Bivio Medio Savuto e il Bivio Stazione di Serrastretta; tutti i bivi e gli attraversamenti intermedi; il tratto di collegamento verso la Stazione di Santa Margherita.

Chiuse al traffico anche il tratto Rione Romano-Piano delle Rose per un’importante frana e il tratto di strada Rione Romano-Marignano per cedimenti e detriti. Inoltre, l’Amministrazione Perri fa sapere che si registrano gravi allagamenti dovuti all’esondazione del torrente Galice di Stocco in località Galera.

L’Amministrazione Comunale monitora costantemente l’evolversi dell’emergenza in sinergia con NERS – Nucleo Emergenze Reventino Savuto OdV , le forze dell’ordine e gli organi provinciali e invita i cittadini a non oltrepassare le barriere per possibili ulteriori crolli del manto stradale. Inoltre esorta gli stessi abitanti ad utilizzare esclusivamente la viabilità alternativa ed evitare di avvicinarsi alle zone limitrofe al fiume e alle aree citate.

Come già anticipato in un precedente articolo anche a Conflenti una frana, di lieve entità, si è verificata sulla strada di collegamento Conflenti – Decollatura, in località Ciampello. L’Amministrazione locale fa sapere di “essere in costante contatto con la Provincia di Catanzaro per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Intanto invitiamo la cittadinanza che deve recarsi a Soveria Mannelli o Decollatura, nonché in caso di necessità urgente presso l’Ospedale di Soveria Mannelli, a utilizzare la strada alternativa per Coraci”.

Si invita alla prudenza anche sulla strada provinciale 159/1 Lamezia Terme – Soveria Mannelli, tra il km 9 e km 10 nei pressi di Platania, dove si è verificata una frana.

Le autorità, inoltre, comunicano che è interrotto il transito di veicoli e pedoni sulla strada comunale Mercuri – Lamezia Terme, e invitano alla massima prudenza. Il sindaco di Platania ha informato, attraverso un post sui social che “a causa delle avverse condizioni meteorologiche con livello di allerta Arancione, tutto il territorio comunale è stato interessato da eventi franosi gravi, per i quali ho dovuto emettere ordinanza di divieto temporaneo di transito su diverse strade comunali per evitare rischio alla pubblica incolumità. Per tale ragione emetteremo una delibera con la quale verrà dichiarato lo stato di calamità naturale per i danni subiti”.

Gravi disagi alla circolazione persistono anche nei comuni di Motta Santa Lucia e tra Tiriolo e Marcellinara dove risulta ancora chiusa la strada provinciale Tiriolo – Marcellinara per frane. Dal Comune hanno informato che, attualmente il sudddetto tratto è percorribile solo da automobili e non da mezzi pesanti che vengono deviati ssu percorsi alternativi. Al momento, invece, sono transitabili le altre strade. In particolare la strada provinciale che collega Tiriolo a Settingiano; il tratto della strada statale 19 che collega Tiriolo a Pratora e la SP Pratora – Sarrottino.

(In aggiornamento)