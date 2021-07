Introduzione alla favola

L’Enciclopedia Treccani afferma:

Il relativismo culturale è una modalità di confronto con la variabilità e la molteplicità di costumi, culture, lingue, società. Di fronte alla molteplicità l’atteggiamento relativistico è incline a riconoscerne le ragioni, ad affermarne non solo l’esistenza, ma anche l’incidenza e la significatività.

La diversità culturale non deve essere intesa in termini di giusto o sbagliato, retto o malvagio ma, partendo da E. B. Tylor, deve considerare tutte le culture uguali e legittime espressioni dell’esistenza umana. Infatti, Tylor tenta di indirizzare il pensiero umano verso una visione inclusiva, lontana dal pregiudizio e dalla sovranità nella razza predominante. La cultura di potere è una prerogativa del mondo egemonico occidentale che sottomette le civiltà considerate subalterne: ma la cultura è l’insieme delle cognizioni intellettuali che diventano sostanza della personalità e contribuiscono ad arricchire lo spirito, a sviluppare e/o migliorare i tratti individuali. Infatti, il comportamento degli uomini, secondo l’antropologo Tylor, è legato a condizioni storiche e geografiche, ad interazioni tra individui che permettono a un dato soggetto di essere parte attiva di una collettività della quale si riconosce membro.

In quest’ottica, è facilmente identificabile la variabile che può determinare l’idea di pluralità e dinamicità culturale in una prospettiva di confronto, che non presuppone una conoscenza assoluta del mondo e che non richiama a valori etnocentrici.

La favola, che racconta delle guerre religiose, parte da tali importanti presupposti e intende allargare gli orizzonti, affermando il principio del rispetto verso le altre culture e forme religiose. Il Relativismo Religioso, infatti, deve essere prerogativa del domani: tutti gli esseri umani hanno una religiosità innata, ma si identificano in una determinata fede perché inseriti nel un contesto sociale, economico e culturale di appartenenza. Nel corso della vita e in funzione di nuove sollecitazioni, può accadere che un dato soggetto modifichi il suo orientamento religioso o che si distacchi completamente dalla fede, definendosi ateo. Purtroppo, però, a prescindere dalle scelte personali, le vicende storiche ci dimostrano che si arriva inesorabilmente allo scontro religioso se manca il senso del rispetto verso le altrui convinzioni.

In questo racconto si intende stimolare il senso civico e la cultura del rispetto verso qualsiasi forma di appartenenza religiosa. La Sfera della sapienza vuole indirizzare i ragazzi e i lettori, verso una riflessione profonda; una speranza, questa, racchiusa in una famosa frase di Erich Fromm: Il carattere attivo dell’amore diviene evidente nel fatto che si fonda sempre su certi elementi comuni a tutte le forme d’amore. Questi sono: la premura (o cura), il rispetto, la responsabilità e la conoscenza. Quindi, avere cura, rispetto verso un essere altro, e conoscere profondamente la diversità, ci arricchisce e ci permette di non giudicare, allontanandoci dal senso di centrismo culturale e religioso, che oggi rappresenta la causa di tanti conflitti nel mondo. L’amore, nel senso assoluto, non ha bisogno di identità! Nessuno ha la sfera della sapienza, ma tutti abbiamo delle domande. Il giusto è colui che trova delle risposte, ma che non ha la presunzione di insegnare agli altri!

Se questa concezione diventerà consapevolezza nei ragazzi di oggi, il futuro e il mondo potrebbero essere posti migliori!

In questo racconto voglio esprimere il mio senso di gratitudine a mio cognato Piero che, con grande rispetto, non ha mai giudicato il mio modo di guardare il mondo e che, con grande attenzione, ha letto le mie favole e offerto dei suggerimenti importanti in corso d’opera!

Buona lettura!

La sfera della sapienza

Nascosto tra i rovi, si trovava un antichissimo borgo di creature magiche.

C’erano fate, gnomi folletti, orchi nani, elfi, trolls e hobbit. Il borgo viveva in armonia, perché nessuno aveva motivo di litigare con il resto della comunità; ciascuno contribuiva e si adoperava per rendere un servizio utile alla collettività e migliorare la vita all’interno del villaggio.

L’armonia era la principale regola e le poche leggi bastavano per sentirsi al sicuro.

Il Capo del villaggio, buono e giusto, era riuscito a farsi amare da tutti; aveva lasciato ad ogni abitante, nonostante le differenze di appartenenza ad uno specifico gruppo, la libertà di scegliere e di essere se stesso.

* * * * *

Tutto procedeva con serenità, finché una megera della famiglia delle streghe dell’oscurità, non decise di intervenire.

Rabbiosa per la serenità e l’amore che regnava nel villaggio e gelosa dei rapporti di rispetto fra tutti, organizzò un piano malefico.

Travestendosi da strega della notte bianca, e quindi dedita al bene, regalò una sfera della sapienza ad ogni abitante.

Tutti, grati di poter conoscere ogni segreto sul mondo e sulla vita, accettarono il dono e ringraziarono la strega, organizzando una grande festa in suo onore.

Sì festeggiò per due lune intere e tutti sembravano felici, ma al termine della seconda luna, la strega lasciò il villaggio e ripartì.

A tutti gli abitanti non sembrò una cosa strana, perché la strega aveva giustificato la sua partenza con la motivazione di doversi recare dalle sue sorelle lontane.

Trascorsero alcuni giorni e tutte le attività del villaggio sembravano essersi fermate. Ciascun abitante trascorreva il tempo davanti alla sua sfera, cercando di scoprire il più possibile e di imparare i segreti del mondo e della Natura.

Ognuno cominciò a pensare di conoscere più dell’altro e iniziarono le prime discussioni sul dio che governava il mondo.

Lo gnomo dal cappello rosso sosteneva che il mondo fosse stato generato da uno gnomo, l’orco da un patriarca orco, le fate dalla fata madrina…

Superata la terza luna, le sfere smisero di funzionare, ma ciascun abitante credeva di poter spiegare la verità e di essere il custode della conoscenza.

Iniziarono dure discussioni fino a decidere di stabilirsi in un territori diversi; così ogni gruppo si collocò lontano dagli altri, ma ben presto iniziarono le prime guerre tra le varie razze.

Fame, dolore e distruzione ovunque, ma nessuno cedeva.

Tutti erano convinti di essere nel giusto e di conoscere il creatore e il motore del mondo.

Dopo qualche tempo, arrivò da un villaggio lontano, una creatura mai vista; era piccolo, con le orecchie sulle mani, la bocca al posto degli occhi e un solo globo oculare al centro del petto. Aveva un aspetto mostruoso, ma tutti iniziarono ad ascoltarlo. Atere, questo era il nome della creatura, sosteneva che non c’era nessun mistero sulla nascita del mondo e della vita, ma che la scienza poteva spiegare tutto. Purtroppo, nonostante queste parole, la situazione peggiorò e le guerre divennero più violente.

Ogni razza e ogni tribù pensava di avere la sfera della sapienza e nessuno ascoltava e rispettava il parere degli altri.

Trascorsero diversi anni, finché un giorno si sentì un boato provenire dal cielo.

Spaventati e increduli, i capi tribù decisero di interrompere tutte le guerre, ci si aspettava il peggio; il cielo si era oscurato e la pioggia che cadeva incessantemente, aveva quasi distrutto ogni abitazione.

Ormai più nessuno si sentiva al sicuro.

Dopo molte lune, ricomparve il sereno e, su un albero di pesco, si poggiò un gigantesco, colorato e bellissimo uccello parlante. Era la più bella bestia mai vista!

Il volatile iniziò a parlare e la sua voce echeggiò in tutta la vallata.

<<Sono Sapientis, l’uccello parlante che riporta la pace ovunque. Ciascuno di voi è convinto di conoscere la verità e di avere la sfera della sapienza. Tutti noi abbiamo il diritto di sapere e conoscere, ma non di giudicare gli altri. Abbiamo il diritto di sapere chi siamo e da dove veniamo, ma non dimenticando dove stiamo andando. Abbiamo la libertà di scegliere in cosa credere, senza il diritto di cambiare le idee altrui. La strega vi ha teso una trappola, nessuno ha la sfera giusta. Ognuno sceglie nel suo cuore in cosa credere e non sarà di certo una strega a darvi le risposte che cercate!>>

Tutte le creature del bosco incantato ascoltavano senza parlare, come se all’improvviso si fossero accorti del grande sbaglio fatto, ma nessuno ammise l’errore.

Improvvisamente si ascoltò un grande e nuovo boato, la Terra cominciò a tremare, i vulcani ad eruttare e la furia della Natura si scatenò in ogni angolo della Terra. Furono distrutti interi villaggi e intere comunità; si udivano pianti e disperazione ovunque.

Ogni creatura pensante cominciò la sua vera e inaspettata battaglia per vincere la paura e la fame; gli abitanti del borgo, ormai divisi in confini diversi, furono costretti a trovare un posto sicuro e aiutarsi gli uni con gli altri. Passarono molte lune, finché la Terra non smise di tremare e la Natura non si placò. Gli umani, così come gli gnomi e tutti i piccoli abitanti del bosco, compresero l’importanza di vivere in pace e in serenità, supportandosi in ogni situazione e condividendo cibo e amore.

Alle prime luci dell’alba del primo giorno senza tragedie, ritornò Sapientis, si poggiò su un ramo secco e disse: <<È da qui che ricomincerà la vita, è da qui che tutti gli uomini impareranno ad amarsi e aiutarsi. Non importa in cosa credi e cosa significhi per te la conoscenza, ma importa ciò che saprai offrire al mondo. Nessuno ha la sfera della sapienza e nessuno può giudicare la fede altrui. Ciò che la Natura chiede è rispetto tra tutte le creature del mondo e verso di Lei>>.

Quelle parole furono il primo segno di pace, da allora nessuna creatura osò giudicare e litigare con gli altri esseri viventi. Sul ramo secco comparvero le prime gemme e la Natura si risvegliò; finalmente la sua benevolenza verso il mondo riportò le speranze e l’amore che, da quel momento, regnò su tutta la Terra.