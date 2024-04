Un viaggio nel passato per esplorare la storia e la tradizione artigianale e celebrarne la sua silenziosa bellezza.

Domenica 14 Aprile, l’Associazione Escursionistica Edrevia di Serrastretta ha ufficialmente aperto le porte a un nuovo e affascinante percorso trekking, dedicato all’antica via dei sediari che dal centro montano di Serrastretta raggiungevano la maestosa Faggeta di Monte Condrò per approvvigionarsi del prezioso legno necessario per la produzione delle rinomate sedie.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione di 150 escursionisti provenienti da tutta la regione pronti a vivere una giornata memorabile immersi nella storia e nella bellezza naturale del territorio. Entusiasta e numerosa è stata inoltre la partecipazione degli amici del CAI – Club Alpino Italiano – Catanzaro inserendosi nel calendario di AMODO – Alleanza Mobilità Dolce, l’alleanza delle Associazioni che collaborano per la crescita della mobilità dolce in Italia (FIE Calabria).

Il percorso si snoda attraverso paesaggi mozzafiato, delineati da creste panoramiche e suggestivi complessi rupestri, seguendo le tracce dei vecchi sentieri utilizzati per secoli dai maestri artigiani serrastrettesi.

Partendo dunque dalle caratteristiche viuzze del centro storico paese fino all’arrivo nella monumentale Faggeta di Monte Condrò, storia e natura hanno accompagnato gli escursionisti in questo percorso di circa 12 Km offrendo un’opportunità unica per esplorare le radici e la cultura di questo borgo.

La giornata è stata arricchita da racconti e aneddoti narrati dalle guide locali, che hanno saputo trasportare i partecipanti indietro nel tempo, fino all’epoca d’oro degli artigiani serrastrettesi. Le vecchie botteghe degli artigiani sono state visitate con curiosità e ammirazione, mentre le abilità artigianali sono state messe in luce attraverso dimostrazioni pratiche e illustrazioni dettagliate rivelando ai visitatori l’anima autentica di Serrastretta.

L’apertura del percorso trekking a cura dell’Associazione Edrevia, rappresenta un significativo punto di partenza per Serrastretta, che si impegna a promuovere il turismo sostenibile e a preservare il suo patrimonio culturale e naturale. Grazie all’affluenza di escursionisti provenienti da tutta la Calabria, il borgo ha avuto l’opportunità di mostrare con orgoglio le sue bellezze nascoste e di condividere la sua passione per la tradizione e l’ospitalità.

La giornata si è conclusa con un momento di festa al campo base in Faggeta, in cui visitatori e abitanti del luogo hanno potuto gustare piatti tradizionali e scambiarsi storie e impressioni.

L’ospitalità è da sempre stata un elemento distintivo di Serrastretta, un segno tangibile dell’accoglienza e della generosità che caratterizzano questo popolo. Iniziative come la “Via dei sediari”, rappresentano molto più di un semplice evento, ma celebrazione della storia, della natura e dell’ospitalità di Serrastretta che si conferma così come una destinazione imperdibile per coloro che cercano non solo avventura e scoperta, ma anche il calore e l’affetto di una comunità che accoglie ogni visitatore come un amico.