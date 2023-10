Sulmona- Il maestro Francesco Arabia, originario della valle del Savuto, in provincia di Cosenza, parteciperà alla prestigiosa Kermesse artistica “50° Premio Sulmona 2023“, in Abruzzo. La rassegna internazionale di arte contemporanea rappresenta un tassello importante per tutto il panorama artistico del Bel Paese, soprattutto per l’importanza della stessa oltreché come vetrina internazionale sul mondo dell’arte.

(Nella foto a sinistra la scultura del maestro Francesco Arabia)

Il prossimo 14 ottobre, fino al 4 di novembre, vedrà, tra le tante opere presenti, anche l’esposizione dell’opera “Ali” di Arabia, poliedrico artista e architetto. Una scultura in ferro smaltata, predisposta nei minimi dettagli e curata dall’esperienza certosina di Arabia. L’iniziativa, con il patrocinio del Senato della Repubblica e del Ministero della cultura, promossa dal circolo d’Arte e cultura “Il Quadrivio” di Sulmona proietta-di fatto- nel mondo internazionale l’opera del roglianese Francesco Arabia. La serata d’onore si svolgerà nel Teatro comunale “Maria Caniglia a Sulmona. Per Arabia, questa raffinata mostra, rappresenta un nuovo tassello per la sua notevole e già marcata carriera artistica, che proietta il maestro della valle del Savuto nel panorama mondiale.

Omar Falvo

Giornalista pubblicista

Foto concesse da Francesco Arabia