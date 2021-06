Introduzione

Cari amici e lettori,

in questa nuova favola si parlerà di un tema molto delicato: l’adozione.

Una mia amica e collega, in un momento di condivisione e di scambio, mi raccontò della lunga trafila per adottare i suoi figli. La partecipazione emotiva fu molto forte, soprattutto di fronte a dettagli fino a quel momento sconosciuti.

In quella circostanza, mi resi conto del dolore e del sacrificio di due genitori che, durante tutto il percorso, affrontano difficoltà e paure, alla stessa stregua di chi affronta una gravidanza difficile.

Sebbene consapevole che i figli “appartengono” a chi li ama e li sostiene nel percorso di crescita e per tutta la vita, ho realizzato che la conquista del loro amore non è mai scontata, come avviene nelle normali famiglie con genitori biologici.

Il bambino adottato ha già patito il trauma e il dolore dell’abbandono. Studi psicologici hanno dimostrato che un bambino risente dell’assenza della madre che riconosce, sin da subito, attraverso una serie di fattori e di percezioni. Tale dato non determina mai una patologia, ma si possono attivare dei meccanismi di difesa e la necessità del bambino stesso di cercare conferme in ogni istante della sua vita. In questo contesto, i genitori che adottano devono avere un costante equilibrio nell’affrontare in itinere le necessità e rispondere al bisogno atavico d’amore. Un genitore adottivo non è mai un genitore per caso, come avviene a seguito di processi biologici e naturali; un genitore adottivo, sin dai primi passi, affronta un percorso faticoso che, solo grazie al bisogno di donare amore, riesce ad affrontare.

In attesa di una famiglia, molti bambini aspettano una mamma ed un papà!

Il figlio della Luna è una metafora per raccontare il dono della vita e la perseveranza di chi chiede solo di poter amare.

Nelle parole di Liliana, la mia succitata collega, ho sentito tanta gioia, ma anche tanto dolore per le vicende vissute; nei suoi occhi ho trovato la luce della Luna, quello scintillio di chi ha finalmente costruito e realizzato un sogno! I suoi figli, oggi più che mai, le confermano che non è il legame di sangue a determinare l’amore in una famiglia; ciò che conta è l’affetto incondizionato che, sin dai primi momenti, i genitori adottivi regalano. Assumere uno stile educativo equilibrato tra sostegno e conforto e, nello stesso tempo, proporre anche regole ferme e costanti, è una funzione estremamente rassicurante per il bambino, ma non è compito facile per gli adulti di riferimento! Il mio insolito silenzio, ascoltando i suoi racconti e condividendo le sue emozioni, è stata un vero e proprio atto di ammirazione verso di lei e quanti intraprendono questo cammino!

A Liliana ed alla sua famiglia un sentito ringraziamento per aver testimoniato l’amore, a loro va il mio profondo senso di gratitudine, per aver condiviso con me certe emozioni!

Alla mia amica di sempre e a suo marito, con profondo affetto ed emozione!

A Francesca Maria, una bambina arrivata in modo naturale e senza ricorrere all’adozione, ma un meraviglioso ed inaspettato dono della Luna!

Il dono della Luna

Amal e Hoby erano due giovani sposi della stirpe araba dei folletti; i loro antenati, pur arrivando dal Nord Europa, avevano deciso di stabilirsi nelle terre del Sud. La comunità nella quale vivevano conservava ancora tradizioni e usanze antichissime.

La scelta di dare ai figli un nome con un significato importante, era indispensabile per questa tribù; infatti, secondo le loro tradizioni, il nome avrebbe segnato la vita e il destino di chi lo portava.

Amal, la bellissima ragazza, avrebbe dovuto portare a tutta la comunità la <<speranza>> e Hobby, sin dalla tenera età, l’<<amore>>.

I due giovani sposi avevano scoperto di amarsi sin da bambini e decisero di unirsi in matrimonio, appena raggiunto il sedicesimo anno di età.

Questa tradizione era una consuetudine della stirpe araba, infatti la maggiore età si raggiungeva con il completamento di sedici cicli magisolari. Un ciclo magisolare corrispondeva a ciò che gli umani chiamano anno!

Nella tradizione orale, si raccontava che, dopo il matrimonio ed entro tre cicli magisolari, la coppia avrebbe dovuto avere dei figli; se ciò non fosse accaduto, la famiglia avrebbe imposto di sciogliere il vincolo del matrimonio.

Amal e Hoby, amandosi profondamente, avevano tentato di avere dei figli, ma al termine del secondo ciclo magisolare, ancora non era arrivato nessun bambino da amare.

I due giovani sposi, consapevoli della rigida legge che li avrebbe divisi per sempre, iniziavano ad avere paura per il loro futuro.

* * * * *

Amal, tutte le notti e seguendo una tradizione del suo popolo, si bagnava le mani con una pozione a base di mughetto e fiori di pesco; le due essenze erano considerate benefiche per le donne desiderose di avere un figlio.

Amal, destinata ad avere speranza sin dalla nascita, non si arrendeva e Hoby continuava ad amarla come il primo giorno.

Giunse l’ultimo mese per concludere il terzo ciclo magisolare e, ormai, ogni speranza di avere un figlio sembrava persa.

Amal, però, continuava a sentire nel suo cuore la certezza di diventare mamma.

Hoby, preoccupato del futuro insieme alla sua amata, decise di voler trascorre con lei qualche giorno speciale; le avrebbe, così, lasciato il ricordo del suo grande amore!

I due ragazzi decisero di trascorrere alcuni giorni insieme in una piccola casetta lontana dal villaggio.

Furono giorni bellissimi, ma anche di preoccupazione perché, da lì a poco, le loro vite sarebbero state divise per sempre.

Amal, come ogni notte, continuava a fare il rito con la pozione e non aveva ancora perso l’ultima speranza. Finì di bagnarsi le mani ed alzò lo sguardo verso il cielo, per osservare quella magnifica notte di luna piena.

Tirò un sospiro, ma senti uno strano rumore. Rimase in silenzio per comprendere se fosse stata la sua mente, ma ancora una volta, sentì il pianto di un bambino.

Amal chiamò subito il suo Hoby: <<Corri, c’è un bambino… sento il pianto di un bambino in giardino!>>

Hoby, seppur insonnolito, aprì la porta della casetta e si recò nel piccolo giardino; Amal gli corse dietro e, con grande stupore, videro una cesta con un fagottino al suo interno. Nessuno dei due riuscì a parlare, ma Hoby spostò la copertina e vide due occhietti teneri teneri…

Era un bambino, un bambino in carne ed ossa! Ma cosa ci faceva nel loro giardino?

Senza perdere altro tempo, lo portarono in casa, lo presero tra le braccia e lo amarono sin da subito.

Alle prime luci dell’alba e mentre i due cercavano ancora di comprendere, comparve una fatina.

<<Sono la fata della famiglia, ho visto il vostro amore e sentito quel magnifico profumo di mughetto e fiori di pesco; tutto questo ha addolcito il mio cuore e sono qui per aiutarvi. Questo è il vostro bambino, ve lo regala la Luna; anche lei ha ascoltato le vostre preghiere e ha deciso di aiutarvi! Non importa se non hai tenuto questo bimbo nel tuo ventre Amal, ciò che vi renderà genitori sarà l’amore! Vi affido Habib, sono certa che saprete amarlo più di chiunque al mondo!>>

Così dicendo, la fatina volò via.

Amal e Hoby si abbracciarono e, guardando quella piccola e meravigliosa creatura, si sentirono padre e madre.

I due sposi potevano essere felici per sempre e regalare tutto il loro amore a quel bambino.

Amal e Hoby prepararono le loro cose per rientrare al villaggio con loro figlio, certi della gioia che tutti avrebbero manifestato nel vederli insieme e con un bambino. Durante il viaggio, immaginavano una grande festa per il lieto evento, ma la delusione li aspettava dietro l’angolo.

Giunti al villaggio, come da tradizione, portarono il piccolo Habib dal grande capo, dove accorsero anche tutti gli abitanti, comprese le famiglie dei due giovani.

Il grande capo, ancorato a vecchie tradizioni e leggi, dopo aver ascoltato i ragazzi, si pronunciò: << Non è vostro figlio, non si è mai udita una cosa del genere nel nostro villaggio. Non sappiamo chi sia questo bambino e da dove arrivi, ma è certo che non appartiene alla nostra comunità. Entro il tramonto di domani, dovrete allontanarlo dal villaggio e dividervi per sempre. Questa è la legge!>>

Amal e Hoby, pur sapendo che avrebbero vissuto una vita da soli e senza l’aiuto della loro comunità, si ribellarono.

Hoby prese la parola e, davanti a tutti, disse:<< Questo è mio figlio, nostro figlio. Il suo nome è Habib, appartiene al nostro cuore e la sua discendenza è reale, perché Madre Luna ce lo ha dato in dono. Lei conosce e sa tutto. Madre Luna sa che un figlio non è colui che appartiene per nascita ad un popolo, ma colui che appartiene al tuo cuore. Non sarò io a cambiare le leggi, ma sarò io a scegliere a chi donare il mio cuore!>>

Amal, orgogliosa di suo marito, col cuore gonfio d’amore e stringendo il piccolo al suo petto, si rivolse a suo padre dicendo: << Padre, tu che mi hai donato la vita, sei forse più amorevole di noi? Quando sono nata, tu hai scelto di donarmi la speranza, oggi sono io a chiederla a te! Voglio credere, amare e sperare in questa mia famiglia>>.

Nessuno osò parlare, ma il grande capo decise di lasciarli liberi di scegliere e disse: <<Questo bambino o la comunità! Se lo terrete, dovrete vivere senza di noi>>.

Madre Luna aspettò il tramonto e si affacciò dal cielo; <<Chi siete voi per giudicare l’amore? Chi di voi conosce la verità? Nessuno potrà mai decidere chi e quando amare. Se la vostra comunità rifiuta il figlio dell’amore, non è una comunità! Da oggi perderete la mia benevolenza e rimarrete attaccati alle vostre stupide leggi, senza conoscere mai l’amore>>

Il padre di Amal, commosso e felice, si sentì più forte e disse: << Se loro andranno via, lo farò anch’io! Non voglio vivere in un luogo che preferisce non cambiare una legge e vuole sacrificare l’amore!>>

Dopo di lui, tutti decisero di appoggiare i ragazzi e di chiedere che la legge fosse cambiata.

Il gran capo, forse pentito della durezza avuta, decise di far votare tutti.

Nessuno osò ribellarsi alla Luna e il piccolo Habib divenne parte integrante della comunità. Amal, Hoby e Habib vivevano felici e dimostrarono a tutti che i figli appartengono a chi li ama e a chi li aiuta a crescere sani e forti, a prescindere dalla nascita.

Da quel giorno fu cambiata la legge e, all’ingresso del villaggio, una scritta diceva:<<Qui la Luna ha regalato l’amore, qui la Luna ha permesso l’adozione>>.

I tre, ancora oggi, vivono felici. Amal continua ad essere portatrice di speranza e Hoby d’amore; mentre il piccolo Habib, ormai adulto, è diventato il capo del villaggio e guida il popolo che ha imparato ad apprezzarlo per il senso di giustizia e rispetto verso tutti. Il suo nome, infatti, significa “buon cuore”!