Resi noti ufficialmente i nomi delle personalità che riceveranno il Premio Mar Jonio Estate 2023. La cerimonia di premiazione si terrà Mercoledì 9 Agosto 2023, alle ore 21, a Cropani Marina (Catanzaro), al Teatro del Lungomare, alla presenza delle massime autorità politiche, militari, religiose, civili e culturali. L’iniziativa, di alta valenza, XIII Edizione – Anno XXIV, è promossa dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, dalla Pro Loco di Cropani, e Patrocinata dal Comune di Cropani.

Riceveranno il prestigioso riconoscimento Vincenzo Caccavaro (Imprenditore – Ditta Ossidal Genova dal 1964), “Modello di emigrato vincente che vede il lavoro come mezzo di emancipazione e riscatto sociale”; Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), “Una vita dedicata alla buona politica e allo sviluppo sociale”; Ignazio Mangione (Direttore Centro Governativo di Accoglienza di Isola Capo Rizzuto – Il più grande d’Europa), “L’incessante testardo impegno quotidiano in favore dei più fragili”; Famiglia Mancuso di Marcedusa (Allevatori da cinque generazioni), “Protagonista del film Figli del Minotauro che racconta al mondo la pratica millenaria della transumanza”; Floriano Noto

(Imprenditore – Presidente US Catanzaro), “La forza della sfida nel mercato e nello sport”; Concetta Stanizzi (Avvocato – V.Presidente Nazionale Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), “Da tanti anni il generoso impegno di tutte le sue energie per creare la cultura della prevenzione che è vita”.

PREMI ALLA MEMORIA: Carlo Alberto dalla Chiesa (Generale dei Carabinieri – Prefetto di Palermo assassinato dalla mafia con la moglie e la scorta), “Fulgido e incancellabile esempio della necessaria lotta alla criminalità”; Beato Paolo D’Ambrosio (Frate Francescano del Quattrocento), “Testimone di fede e taumaturgo cropanese venerato da secoli”. All’evento ha dato la Sua adesione il Signor Generale di Divisione Pietro SALSANO, Comandante Legione Carabinieri “Calabria”. Presiede la cerimonia di premiazione Mons. Vicario Generale Salvatore Cognetti, su espressa delega dell’Arcivescovo Metropolita Mons. Claudio Maniago impegnato nella Giornata Mondiale dei Giovani a Lisbona. Coordinamento generale affidato a Valentina Caramuta. Gli intermezzi musicali sono a cura del Maestro Luigi Cimino e del Cantautore Michele Stanizzi. Per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne, interverrà l’Avvocatessa Donatella Soluri, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro.

La cittadinanza è affettuosamente invitata a partecipare. Sono invitati tutti i sindaci e amministratori. La frase guida di questa edizione è di Corrado Alvaro: ‘La vita non è altro che una comunione di solitudini”.

Il Comitato d’Onore del Premio Mar Jonio è composto da Luigi Stanizzi (Presidente e Fondatore), Angelo Grano (Presidente Pro Loco Cropani); Mons. Claudio Maniago (Arcivescovo Metropolita Catanzaro-Squillace), Pasqualino Pandullo (Caporedattore Rai Calabria), Principe Fulco Ruffo di Calabria, Giuseppe Soluri (Presidente Ordine Giornalisti Calabria), Giuseppe Spagnuolo (Presidente Credito Cooperativo Centro Calabria).

Nell’Edizione Inverno 2023 avevano ricevuto il prestigioso riconoscimento Simona dalla Chiesa (Promotrice di Legalità), Franco Levato (Mister Europa 2022), Daniele Maselli (Cardiochirurgo), Antonietta Santacroce (Promotrice di Cultura). E Premi alla memoria: Antonio Cantisani (Arcivescovo Metropolita Catanzaro-Squillace) e Luigi Maria Lombardi Satriani (Antropologo). Il Premio Mar Jonio ogni anno viene assegnato a personalità che con le loro opere e la loro vita onorano la nostra terra di Calabria. Fondato nell’anno Duemila dal giornalista Luigi Stanizzi, Vicepresidente del Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, e giunto alla tredicesima edizione, il Premio Mar Jonio in passato è stato assegnato fra gli altri a Vittorio De Seta, Sergio Paolo Foresta, Eugenio Attanasio, Augusto Placanica, Giuseppe Spagnuolo, Tommaso Le Pera, Roberto Colao, Giuseppe Soluri, Angelo Grano, Concetta Basile, Concetta Funaro, Maria Grazia Aisa, Clodoveo Ferri, Antonio Olivadese, Remigio Alberto Le Pera, Giovanni Olivo, Giovanni Fiore, Alfonso Dolce, Domenico Porcelli, Teresa Chiodo, Gianfranco Migliaccio, Enzo Ruggeri, Emanuele Servino, Giovanna Moscato, Ernesto Pucci, Biagio Amato, Giuseppe Cimino, Igor Staglianò, Salvatore Boemi, Luigi Bulotta, Elio Miracco, Antonio Garcea, Pino Michienzi, Gianni Pellegrino, Francesco Grisi, Saverio Grande, Domenico Spinelli, Carmela Borelli, Giovanni Bianco, Vincenzo Calderazzo, Mimmo Rotella, Enzo Basile, Emilia Zinzi, Elio Colosimo, Agazio Traversa, Raffaele Piccolo. Venne anche assegnato all’alto magistrato Emilio Ledonne, che purtroppo è venuto a mancare in questi giorni. E fu proprio in quella kermesse estiva di tanti anni fa, a Cropani Superiore, all’ombra del famoso campanile del Duomo, che il giornalista e docente Vincenzo Bubbo conobbe il Vice Procuratore Nazionale Antimafia Ledonne, originario di Zagarise. Da quell’incontro speciale, nacque il desiderio di Bubbo di promuovere un’iniziativa di educazione alla legalità. E da allora, ogni anno, invita nelle scuole di Petronà i magistrati più impegnati nella lotta alla criminalità di ogni tipo.

Di seguito la locandina dell’evento: