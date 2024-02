Cosenza-Da ben otto giorni un nutrito “picchetto” di agricoltori silani pattuglia la città di Cosenza. Un presidio, con trattori e mezzi agricoli, h24, manifesta -pacificamente-contro le politiche europee sull’agricoltura. Non mollano gli agricoltori silani, impegnati in un tour de force incessante. “Siamo da otto giorni, h24, su Cosenza per far sentire la nostra voce, la voce della vera agricoltura alle istituzioni e alla gente“, ci racconta Francesco Granieri, imprenditore del comparto agricolo silano.

“L’agricoltura è il nostro futuro! Il futuro di tantissime famiglie e soprattutto dei tanti fruitori. Siamo stanchi delle politiche europee: disposizioni che penalizzano e distruggono l’intero comparto italiano per portare guadagni alle multinazionali di determinati Paesi membri dell’Europa”, ha affermato Granieri. Intanto, dopo ben otto giorni, si registra una forte vicinanza da parte della cittadinanza, con applausi e approvvigionamenti portati- da semplici cittadini -ai tanti agricoltori presenti. “Da giorni abbiamo completamente abbandonato le nostre famiglie, le nostre aziende per una missione importantissima: quella di un futuro”, continua Granieri. “Nella giornata di domani probabilmente giungerà l’assessore all’agricoltura della regione Calabria, vogliamo dei fatti! Siamo stanchi delle chiacchiere…”, conclude Granieri. Le giornate hanno registrato una nutrita partecipazione di sindaci e semplici cittadini della provincia di Cosenza. La popolazione ha fortemente appoggiato, con marcati attestati di stima, la battaglia dei tanti agricoltori.

Omar Falvo

Giornalista pubblicista